Kapadokya'da Peribacası Aniden Yıkıldı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da, Göreme beldesindeki peribacasının büyük bir bölümü gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yıkıldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralanan olmaması sevindirirken, jandarma ve AFAD ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

UNESCO Doğal ve kültürel miras listesinde yer alan Kapadokya bölgesinde bulunan peribacasının büyük bir bölümü gece saatlerinde koparak yıkıldı. O anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Göreme beldesi Gaferli Mahallesi'nde, gece saatlerinde peribacasının büyük bölümü henüz bilinmeyen nedenle yıkıldı. Peribacasından kopan kaya parçaları çevreye dağılırken, yaşanan olayda yaralanan olmadı.

İhbarla bölgeye jandarma, afat ve Kapadokya Alan Başkanlığı yetkilileri sevk edildi. Jandarma ve AFAD ekipleri düşen kayanın altında kimsenin olup olmadığını incelerken, Kapadokya Alan Başkanlığı da düşen kayanın kaldırılması için çalışmalara başladı.

Yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
