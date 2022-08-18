Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Karataş: "Üniversite Hastanesi Çalışanları Üvey Evlat Muamelesi Görüyor"

Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, Sağlık Bakanlığı'nın Ek Ödeme Yönetmeliği'yle ilgili "Pandemi döneminde alamadığımız tavandan ek ödeme mağduriyetinin aynısını Sağlık Bakanlığı hastanelerine verilen, üniversite hastanelerine verilmeyen taban ek ödemede yaşamak istemiyoruz. Üniversite hastanesi çalışanları üvey evlat muamelesi görüyor" dedi.

Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, Sağlık Bakanlığı'nın Ek Ödeme Yönetmeliği'yle ilgili açıklama yaptı. Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin bu yönetmelikle her zamanki gibi mağduriyet içine düşürüldüklerini ifade eden Karataş, bunun anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu söyledi. Karataş, şu görüşleri dile getirdi:

"KAMU SAĞLIK HİZMETİ BİR BÜTÜN OLARAK DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDE ÜNİVERSİTE HASTANESİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINI MALİ VE ÖZLÜK HAKLARI DÜZENLEMELERİNDEN MAĞDUR ETMEK KABUL EDİLİR BİR DURUM DEĞİLDİR"

"12 Ağustos'ta yayınlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği ile taban ek ödeme ve teşvik ödemesi getirilmiştir. Üniversite hastanelerindeki sağlık çalışanları her zaman olduğu gibi bu ödemelerden de mahrum edilmiştir. Kamu sağlık hizmeti bir bütün olarak düşünüldüğünde üniversite hastanesi sağlık çalışanlarını mali ve özlük hakları düzenlemelerinden mağdur etmek kabul edilir bir durum değildir. Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olan bu durumu kabul etmiyor ve buradan YÖK Başkanlığı'na sesleniyoruz, YÖK bir an önce harekete geçmeli ve üniversite hastanelerinde döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödeme dağıtılmasında uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'te değişikliğe giderek taban ek ödeme uygulamasını hayata geçirmelidir. Pandemi döneminde alamadığımız tavandan ek ödeme mağduriyetinin aynısını Sağlık Bakanlığı hastanelerine verilen üniversite hastanelerine verilmeyen taban ek ödemede yaşamak istemiyoruz. Üniversite hastanesi çalışanları üvey evlat muamelesi görüyor.

"PANDEMİNİN KAHRAMANLARI OLAN ÜNİVERSİTE HASTANESİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GASP EDİLEN HAKLARINI İADE EDİN"

Sağlık Bakanlığı hastanelerinde verilen taban ek ödemenin 250-750 TL arasına sıkıştırıp, bu ücrete mecbur bırakılmalarını kabul etmiyoruz. Tüm sağlık çalışanları için bu ücretlerin makul bir düzeye çıkarılması bu ekonomik krizde zaruri olmuştur. Üniversite hastanesi sağlık çalışanları için bir an evvel makul ve günümüz ekonomisine uygun taban ek ödeme uygulaması başlatılmalıdır. Bir kez daha vurgulamakta yarar görüyoruz ki bu ücretlerin çalışanların ekonomilerine katkısı için bir anlamı olacak seviyeye getirilerek makul bir hale dönüştürülmesi elzemdir. Revizyon şarttır. Kamu Sağlık-Sen olarak üniversite hastanesi çalışanları için YÖK'e yazı göndererek başvuruda bulunup, ek ödeme konusundaki beklentilerimizi aktardık ve bu konuda acil düzenleme istedik. YÖK'ten gelecek cevaba göre konuyu yargıya taşıyacağız. Sağlık çalışanları arasında ayrım yapılmasına izin vermeyeceğiz. YÖK'ü göreve davet ediyoruz; daha fazla mağduriyet oluşturmama adına Ek Ödeme Yönetmeliği'nde değişikliğe giderek pandeminin kahramanları olan üniversite hastanesi sağlık çalışanlarının gasp edilen haklarını iade edin."