Kamu Başdenetçisi Akarca: 'Kurumumuz, halkın ücretsiz avukatlığını yapıyor'

Kamu Denetçiliği Kurumunun çalışmaları ve amacını anlatmak üzere Aksaray'a gelen Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca, kurumun Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı olduğunu belirterek, halkın ücretsiz avukatlığını ve idarenin de rehberliğini yaptığını söyledi.

Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca 'Vatandaş ile idare arasında çıkan ihtilafların çözümünde kamu denetçiliği kurumunun rolü' toplantısı çerçevesinde Aksaray'a geldi. Protokol mensupları ve kamu kurumlarından personelin katıldığı toplantıda kurumun amaç ve çalışma şeklini anlatan Mehmet Akarca, "Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı, anayasal bir hak arama kurumu. Vatandaşın sesi olan bir kurum. Başvuru üzerine idarenin her türlü iş ve eylemlerini, tutum ve davranışlarını hukuka, hakkaniyete, adalete ve insan hakları yönünden inceleyip, araştırıp kamu idarelerine tavsiyelerde bulunuyoruz. Yani, kamu idaresinin işleyişiyle ilgili şikayetleri inceleyen, denetleyen etkili bir şikayet mekanizması. Bizim burada asıl görevimiz, idarenin hesap verebilirliği, şeffaflığı, adil olması, eşit davranması, kamu hizmetlerini verirken verimli ve hızlı hareket etmesi, vatandaşın bir an önce hak ettiği sonuca ulaşması" dedi.

"Adalet sadece mahkeme salonlarında dağıtılmaz"

Tüm kamu kurumları hakkında araştırma yetkisine sahip olduklarını ifade eden Akarca, "Adalet sadece mahkeme salonlarında dağıtılmaz, adalet ve hakkaniyet idarenin her işleminde tesis edilmesi gereken bir kavramdır. Bizim kurumumuz da, elbette karar verirken anayasamıza, mevzuatımıza, kanunlarımıza ve uluslararası sözleşmelere, yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin işaretlerine, yüksek mahkemelerimizin uygunluğuna bakarak incelememizi yapıp kararlarımızı veriyoruz. Ama diğer kurumlardan farklı olan bir yönü, idarenin yaptığı işlem hukuka uygun olabilir ama vicdanları rahatlatmıyorsa, vicdanları sızlatıyorsa hakkaniyete uygunluk denetimi de yapıyoruz. Hakkaniyet kavramı bu açıdan çok önemli. Adaletin gerçekleşmesini sağlayan en önemli yardımcı kavramların başında yer alıyor. Bizim kurumumuzun böyle bir özelliği var" diye konuştu.

Akarca ayrıca kurum çalışmalarının tamamen ücretsiz olduğunu belirterek, "Tamamen ücretsiz bir kurum. Hiçbir aşamada, hiç kimseden hiçbir nam adı altında ücret alınmıyor. Onun için bizim kurumumuz halkın ücretsiz avukatlığını yapıyor. Ama aynı zamanda idareye de rehberlik yapıyoruz. İdarenin işleyişinin kolaylaştırılması, onun hizmetlerinin daha kaliteli, daha verimli ve zamanında yerine getirmesi için de çaba gösteriyoruz" şeklinde konuştu. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı