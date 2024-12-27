Üye Girişi
Haberler
Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
Aile hekimliklerinde 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
Sanık kürsüsüne gelen Nevzat Bahtiyar: Ben suçumu itiraf ediyorum
"Ben suçumu itiraf ediyorum"
Narin'in amcası Salim Güran: DEM'in yemek aracını köyden kovduk
Amca Salim Güran'dan duruşmaya damga vuran DEM Parti sözleri
Erbakan, asgari ücreti nasıl 35 bin TL yapacaklarını anlattı
Erbakan, asgari ücreti nasıl 35 bin TL yapacaklarını anlattı

Kadın Liderlerle Dönüşüm Buluşmaları İzmir'de Gerçekleşti

Kadın Liderlerle Dönüşüm Buluşmaları İzmir'de Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (TSKF) tarafından düzenlenen "Kadın Liderlerle Dönüşüm Buluşmaları" kapsamında düzenlenen toplantıya Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı konuk oldu.

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (TSKF) tarafından düzenlenen "Kadın Liderlerle Dönüşüm Buluşmaları" kapsamında düzenlenen toplantıya Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı konuk oldu.

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (TSKF) Kadının Ekonomik Güçlendirilmesi Çalışma Grubu tarafından düzenlenen ilk ikisi Manisa ve Denizli'de düzenlenen "Kadın Liderlerle Dönüşüm Buluşmaları" toplantılarının üçüncüsü İzmir'de Yaşar Üniversitesi işbirliği ile gerçekleşti.

Selçuk Yaşar Kampüsü Konferans Salonu'nda TSKF Kadının Ekonomik Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Koordinatörü Dilek Cesur'un moderatörlüğünde düzenlenen toplantıya Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı konuk oldu.

Toplantının ev sahibi olan Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında üniversitelerin öncü bir rol üstlenmesi gerektiğini vurgulayarak; "Üniversitemizde cinsiyet eşitliğini teşvik eden bir yapıdan gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizin yüzde 51'i, akademik personelimizin yüzde 58'i ve senatodaki kadın temsiliyeti yine yüzde 58 oranında. Ayrıca idari personelimizin yüzde 52'si, akademik yöneticilerimizin ise yüzde 60'ı kadınlardan oluşuyor. Mütevelli Heyetimizde de 3 kadın ve 4 erkek üye yer alıyor. Bu dengeyi İzmir'de, Yaşar Topluluğu'nda ve üniversitemizde sağlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Levent Kandiller üniversitenin toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalarını şu sözlerle özetledi: "Kadın ve Aile Araştırmaları Merkezi'miz aracılığıyla ulusal ve uluslararası projeler yürütüyor, sempozyumlar düzenliyor ve politika dokümanları hazırlıyoruz. Times Higher Education'ın Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri sıralamasında toplumsal cinsiyet eşitliği kategorisinde 600-800 bandında yer alıyoruz. Hedefimiz, dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girmek."

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Başkanı Betül Elmasoğlu ise etkinliğin önemine vurgu yaparak, "Kadın Liderlerle Dönüşüm Buluşmaları etkinlikleriyle Türkiye'nin farklı illerinde iş dünyasını bir araya getirerek kadınların yönetim kurullarında ve üst düzeyde yer alması ile ilgili bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca kadın ve kız çocuklarının toplumda güçlenmesi için Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu olarak çalışma alanlarımızı ve projelerimizi anlatma fırsatı bulduğumuz bu toplantılarda iş dünyası, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Küresel bir gönüllü hareket olarak kadınların ve genç kızların hayatlarını geliştirmek için koordineli çalışan Uluslararası Soroptimist Federasyonu'nun parçası olan Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu, 2024 yılında bir çok projeyi hayata geçirdi. Öne çıkan projelerimiz arasında 'Siber Şiddet', 'Toplumun Yeşil Liderleri - Kadın Muhtarlarla Çevre Farkındalığı', 'Soroptimist Anaokulu', 'TSKF Gençlik Kampı ve Liderlik Akademisi' ve 'Su ile Aydınlanan Yarınlar' gibi projeler kadınların toplumdaki yerini güçlendiriyor." dedi.

"Daha iyi bir yaşam, kadınların iş yaşamına ve yaşamın diğer tüm alanlarına eşit katılımıyla mümkün."

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı da yönetim kurullarında kadın liderliğinin önemine dikkat çektiği konuşmasında, özellikle üst düzey pozisyonlarda kadınların varlığının iş dünyasında dönüştürücü bir etkisi olduğunu belirtti. Kadınların yoğun katılımıyla liderlik modellerinin değişime uğradığını vurgulayan İdil Yiğitbaşı "Kadınların yönetim kademelerinde daha fazla yer alması, karar alma süreçlerini daha dengeli hale getiriyor ve şirketlerin toplumdaki çeşitliliği yansıtarak müşterilerine daha etkili hizmet vermelerini sağlıyor" dedi.

Yaşar Holding'te toplumsal cinsiyet eşitliği için yaptıkları çalışmalara değinen Yiğitbaşı, "100'den fazla gönüllü çalışanımızla birlikte kurduğumuz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komiteleri ile kadın istihdamının artırılması ve kadınların iş gücüne katılımı için somut adımlar atıyoruz. Bugün, forklift operatörlüğü ve dalgıçlık gibi kadınların daha önce hiç yer almadığı alanlarda kadın çalışanlarımız görev yapıyor. Ayrıca işe alım, terfi ve ücretlendirme süreçlerimizi adil bir anlayışla yönetiyor, eşit işe eşit ücret ilkesiyle hareket ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Son olarak genç kızlara yönelik tavsiyelerini de paylaşan Yiğitbaşı şu mesajları verdi: "Kendinizi tanıyın, değerlerinizle hareket edin ve güçlü yönlerinizi keşfedin. İyi bir eğitimin yanı sıra meraklı ve öğrenmeye açık olun. Sosyal becerilerinizi geliştirin ve kararlı olun. Sizi destekleyecek güçlü rol modellerden ilham almayı ihmal etmeyin. Kadınların her alanda var olması, sürdürülebilir kalkınmaya ve toplumsal dönüşüme giden yolda en önemli adımlardan biridir." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Yardım talebini reddeden Azerbaycan, 3 şey istedi
img

12 eşinden 102 çocuğu olan adam, çocuklarını tanıyamıyor
img

AKOM saat verdi! Üç ilçe beyaza bürünecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baykar 140 yıllık İtalyan devini satın aldı
Baykar, 140 yıllık İtalyan havacılık devini satın aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüsünü durduran fotoğraf
Erdoğan'ın otobüsünü durduran fotoğraf! Herkes o ana kilitlendi
Azerbaycan düşen uçak nedeniyle özür ve tazminat bekliyor
Yardım talebini reddeden Azerbaycan, 3 şey istedi
Kadın müşteriyi kayda alıp 'Hiçbir şey giymemiş' notuyla paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Kadın müşteriyi kayda alıp paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu
İran, Suriye'yi kan gölüne çevirecek provokasyon: Hepsinin kafasını koparın
İran'dan 17 kenti kana bulayan kışkırtma: Hepsinin kafasını koparın

Son Dakika Haberleri

29 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Squid Game 2. sezon 2.bölüm izle! Türkçe dublaj, Türkçe altyazı HD, tek parça Squid Game 2. sezon 2. bölüm izleme linki AÖF FİNAL TARİHLERİ | AÖF final tarihleri belli oldu mu? AÖF sınav takvimi 2025! 30 Aralık okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tatil açıklaması yaptı mı? Regaip Kandili ne zaman 2025? (Diyanet Dini Günler Takvimi) Baba Vanga 2025 kehanetleri! Baba Vanga 2025 kehanetleri neler? Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekâttır? Kısa Zamm-ı Sureler! CUMA NAMAZI SAATLERİ | 27 Aralık Cuma İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri! DEPREM Mİ OLDU? 27 Aralık deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! MEMUR MAAŞ ZAMMI | En düşük memur maaşı 2025'te kaç TL olacak? Memur maaşı 2025 Ocak zammı nasıl hesaplanır? EMEKLİ MAAŞ ZAM HABERLERİ! 2025 Emekli maaş zam oranları belli oldu mu? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.