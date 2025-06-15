Kadı Aziz Mahmud Hüdayi'nin Atı İzlerinin Temizlenmesi 65 Yıldır Devam Ediyor

Üftade Hazretleri'nin yanına giden Kadı Aziz Mahmud Hüdayi'nin atı, bugünkü Molla Fenari Camii'nin sokağına geldiğinde ayak bileklerine kadar kayalara saplandı. Atın o ayak izleri 11 yaşında mahalleye taşınan Kaya Alidoğdu tarafından yarım asırdır her gün temizleniyor.

Osmanlı Cihan Devleti'nin maneviyat önderlerinden Kadı Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin yolculuğunda dönüm noktası olan tarihi iz günümüzde Kaya Alidoğdu tarafından korunuyor. Bursa'da yaşayan Kaya Alidoğdu (76), Kadı Aziz Mahmud Hüdayi'nin atının ayaklarının saplandığı ve ilerlemediği nokta olarak bilinen yeri her gün düzenli olarak temizliyor. Çukur içerisinde biriken toz ve yaprakları titizlikle süpüren Alidoğdu, bunu kendisine bir vazife olarak görüyor.

Dönemin Bursa kadısı olan Aziz Mahmud Hüdayi, tasavvuf yoluna girmek üzere Üftade Hazretleri'ne gitmek için yola çıktı. Ancak Molla Fenari Camii'nin doğu tarafındaki bir sokakta, atı birden durdu ve kayaların içine saplandı. Bu olayın manevi bir uyarı olduğuna inanan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri atından indi ve dergaha yaya olarak devam etti. Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin yaşadığı bu olay, onun nefsiyle olan mücadelesinin de başlangıcı oldu. Kadılık görevinden istifa ederek ciğer satıcılığı yapan Hüdayi, ardından dergahta zor görevleri sabırla yerine getirdi.

Bu tarihi yerin kaybolmaması için gönüllü olarak her sabah temizleyen Kaya Alidoğdu, "Kadı Aziz Mahmud Hüdayi'nin atı Molla Fenari Camii'nin yanına geldiğinde bir türlü gitmemeye başladı. Mahmud Hüdayi, atın tepesinden inerek çekmek istedi. Fakat at arka ayaklarıyla yere vurduğu gibi izi kaldı. Molla Fenari Mahallesi'ne 11 yaşında geldim 65 yıldır her gün burayı temizliyorum. Bazen kum doluyor hemen temizliyorum" diye konuştu. - BURSA