Japonya'da Savunma Bakanı Nakatani'nin katılımıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü vesilesiyle düzenlenen resepsiyona Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani de katıldı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Türkiye Büyükelçiliği'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü resepsiyonu düzenlendi. Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyona, Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani, Japonya Savunma Bakanı Yardımcısı Taro Honda, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (JMSDF) Kurmay Başkanı Koramiral Koji Yagi ve Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (JASDF) Hava Kurmay Koleji Komutanı Korgeneral Masahiro Kuramoto'nun yanı sıra Tokyo Büyükelçiliği personeli ve yabancı ülke temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu

İki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla başlayan resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu. Mesajında Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve yurt dışında yaşayan Türklerin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, Büyük Taarruz Harekatı'nın, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile 30 Ağustos 1922'de zafere ulaştığını hatırlattı. Şehit ve gazilerle birlikte milletin ortaya koyduğu destansı mücadelenin, işgalcilerin sinsi emellerini bir kez daha hüsrana uğrattığını söyleyen Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 30 Ağustos Zaferi'nin en önemli üç unsurunun; milletimiz, milletimizin iradesi ve kahraman ordumuz olduğunu ifade etmiştir" dedi.

Günümüzde teröre karşı verilen mücadeleye de değinen Erdoğan, "86 milyonun tüm fertleri olarak geleceğin huzur, barış, refah ve esenlik dolu Türkiye'sini hep beraber inşa etmeye çalışıyoruz. 86 milyon vatandaşımızla kalp kalbe vererek haset ve husumetin olmadığı, gönül semalarımızı huzur ve sürur yıldızlarının aydınlattığı kutlu menzile Allah'ın izniyle bu sefer milletçe vasıl olacağız" ifadelerini kullandı.

"Zalime karşı mazlumun yanında dimdik duracağız"

Mesajında, Gazze ve Filistin başta olmak üzere, son asrın en vahşi katliamlarının gerçekleştirildiği kasvetli bir dönemden geçildiğini vurgulayan Erdoğan, "Masumların oluk oluk akan kanlarında güvenlik ve ikbal arayanlar, inancımız odur ki, hedeflerine asla ulaşamayacak; yıkım, işgal ve soykırım politikalarının hesabını önce hukuk, daha sonra tarih önünde mutlaka vereceklerdir" diye konuştu.

Yaklaşık 80 yıldır maruz kaldıkları onca saldırıya rağmen topraklarına kararlılıkla sahip çıkan Filistinlilerin yüzlerce yıldır yaşadıkları öz yurtlarında kıyamete kadar yaşamaya devam edeceklerini söyleyen Erdoğan, "Türkiye olarak, binlerce yıllık tarihimiz boyunca olduğu gibi bugün de yarın da zalime karşı mazlumun yanında dimdik duracağız; tüm insanlık adına hakkı ve hakikati haykırmaktan asla geri durmayacağız. Hangi inançtan, ülkeden, kıtadan olursa olsun, bedel ödeme pahasına Gazze'deki mezalime sessiz kalmayan herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Büyük Zafer'in Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını şükranla anıyorum"

Bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisi için bütün vicdan sahiplerini "insanlık cephesinde" güç birliği yapmaya davet eden Erdoğan, "Bu düşüncelerle Büyük Zafer'in Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını şükranla anıyorum. Vatan için, bayrak için, milletimizin istiklal ve istikbali için canlarını feda eden aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Muhterem gazilerimizi saygıyla yad ediyorum. Sizleri bir kez daha saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.

"Özgürlük ve bağımsızlık prensiplerine bağlılığın kanıtıdır"

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul ise, yabancı ülke temsilcilerini Zafer Bayramı'nın 103'üncü yılı vesilesiyle düzenlenen resepsiyonda ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi. 30 Ağustos'un Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna zemin hazırladığını vurgulayan Ertuğrul, "İşgal güçleri karşısında kazanılan zafer, Türk ulusunun tarih boyunca ilham aldığı özgürlük ve bağımsızlık prensiplerine bağlılığının kanıtıdır" şeklinde konuştu.

Nakatani'den Türkiye'ye savunma sanayii övgüsü

Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, iki ülke arasındaki köklü ilişkilere vurgu yaptı. Geçen hafta Türkiye'yi ziyaret eden ilk Japonya Savunma Bakanı olduğunu hatırlatan Nakatani, "Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çiçek bırakmak büyük bir onurdu" dedi.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşerek teknoloji transferi ve ortak tatbikatlar gibi alanlarda iş birliği fırsatlarını ele aldıklarını söyleyen Nakatani, "İş birliğimizi daha da geliştirmek için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

Türkiye ziyaretinde aynı zamanda Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile de görüştüğünü aktaran Nakatani, "Diğer savunma sanayii kuruluşlarını da ziyaret etme şansım oldu. Türkiye'nin sahip olduğu yüksek askeri teknoloji karşısında şaşırdım. Özellikle de insansız hava araçları (İHA), uzay ve siber teknolojiler konusunda. Bence Türkiye diğer ülkelerden 1-2 adım önde" ifadelerini kullandı.

"Her iki ülke de kendi bölgelerinde lider konumunda"

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, resepsiyon sonrasında İHA'ya yaptığı açıklamada, Nakatani'nin Türkiye'yi ziyaret eden ilk Japonya Savunma Bakanı olduğunu hatırlatarak, "Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerde siyasi olarak hiçbir sıkıntı yok. Dolayısıyla ilişkilerin başka hangi alanlarında aşama kaydedebiliriz, bunun arayışı içindeyiz. Bunlardan bazıları ticaret, yatırım, ekonomi ve bir diğeri turizm. Yani insanlar arası ilişkiler. Bir diğeri de savunma sanayii ve askeri ilişkiler" değerlendirmesinde bulundu.

Japonya ile Türkiye arasında bu alanda da ortaklık fırsatlarının olduğunu kaydeden Ertuğrul, "Her iki ülke de benzer güvenlik endişelerini taşıyor. Her iki ülke de kendi bölgelerinde lider konumunda ve büyük bir kapasiteleri var. Ortak menfaatler ve ortak değerleri paylaşıyorlar" dedi.

İkili ilişkilerin zaten iyi olduğunu vurgulayan Ertuğrul, bu ilişkileri daha da kurumsal hale getirmek için çaba göstereceklerinin altını çizdi. Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani ile Türkiye'ye yaptığı ziyaret hakkında da konuştuklarını belirten Ertuğrul, "Konuşmasından edindiğim izlenim, Türkiye'den çok memnun olarak döndüğü yönünde. Türkiye'deki temaslarının gayet verimli geçtiğini söyledi. Türkiye'nin savunma sanayii alanında katettiği mesafeden ve teknolojik gelişmeden oldukça etkilendiğini gördüm. Dolayısıyla o ziyaret sırasında ele alınan konuların takibini yapmak da bizlere düşüyor" diye konuştu. - TOKYO