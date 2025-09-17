Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa'ya Fahri Doktora Unvanı

Ankara Üniversitesi tarafından Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa'ya fahri doktora ünvanı tevdi edildi.

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kurulunun önerisi ve Ankara Üniversitesi Senatosunun 31 Temmuz 2025 tarih ve 657/6277 sayılı kararı ile sanat tarihi alanında fahri doktora tevdine layık görüldü. Bu çerçevede Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa için Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkilerin 101. yılında fahri doktora ünvanı tevdi töreni gerçekleştirildi. Ankara Üniversitesi Senato Salonu'nda gerçekleştirilen tören, iki ülkenin ulusal marşlarının okunması ile başladı. Prenses Mikasa'nın öz geçmişinin okunmasıyla devam eden törende senato kararı okundu. Daha sonra Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar tarafından akademik binişi giydirildi ve fahri doktora takdim edildi.

Törende konuşan Rektör Ünüvar, Türkiye ve Japonya arasındaki dostluğun yalnızca iki ülke arasında diplomatik ilişkilerle sınırlı olmadığını belirterek, bu dostluğun asırlar öncesine dayanan karşılıklı ilgi, anlayış ve saygıyla yoğrulmuş kültürden bilime, sanattan insanlığa uzanan çok boyutlu bir bağ olduğunu ifade etti.

"Altes Prenses Mikasa'ya fahri doktora unvanı tevdi ederek, iki ülke arasında dostluğu pekiştiriyoruz"

Ankara Üniversitesinin 1946 yılında kurulduğu günden bu yana bilimin ve evrensel değerlerin ışığında farklı kültürlerle köprüler kurmayı en temel misyonlardan biri olarak benimsediğini kaydeden Ünüvar, "Bu anlayışla daha önce Japonya İmparatorluk Ailesi'nin seçkin mensuplarıyla da bu onuru paylaşma fırsatını bulduk. 1986 yılında Altes Prens Dr. Takahito Mikasa'ya, 2010 yılında ise Altes Prens Tomohito Mikasa'ya fahri doktora unvanı tevdi ettik. Bugün ise bu geleneği sürdürüyor, aynı zamanda Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 101. yılında Altes Prenses Akiko Mikasa'ya bu unvanı tevdi ederek, iki ülke arasındaki dostluğu ve akademik bağları daha da pekiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğu ve akademik iş birliğini daha da güçlendiren yeni bir adım atıyoruz"

Ankara Üniversitesi olarak sanat tarihi alanında verilen fahri doktora unvanının yalnızca akademik bir takdirin ifadesi olmadığını dile getiren Ünüvar, "Aynı zamanda sizlerin şahsında bilime, sanata, kültüre ve insanlığa duyulan derin saygının bir nişanesidir. Bugün sizlere bu unvanı takdim ederken, aynı zamanda Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğu ve akademik iş birliğini daha da güçlendiren yeni bir adım atıyoruz" dedi.

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa ise Türkçe yaptığı teşekkür konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Mikasa ailesinin Prens Takahito Mikasa tarafından tesis edilişinin 90'ıncı yılını idrak ettiğimiz bu anlamlı dönüm noktasında dedem ve babamın ardından üçüncü kuşak olarak Ankara Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanına layık görülmüş olmamın manidar olduğuna inanıyorum. En derin teşekkürlerimi sunarım."

Törende konuşmaların ardından Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa'nın ziyareti anısına Lübnan sediri olarak bilinen fidanın dikimi gerçekleştirildi. - ANKARA