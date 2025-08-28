Jandarma Albay Aşkın Bozkurt Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığına Atandı

Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığına atanan Jandarma Albay Aşkın Bozkurt görevine başladı.

Elazığ Jandarma İHA Birlik Komutanlığı görevinden Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanı olarak atanan Jandarma Albay Aşkın Bozkurt, yeni görevine başladı. AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve İlçe Başkanı Servet Yılmaz, yeni Eğitim Alay Komutanı Bozkurt'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İl Başkanı Yıldırım, "Şehrimize değerli katkılar sağlayacağına inanıyor, görevinde başarılar temenni ediyoruz" dedi. - BİLECİK