İzmit Belediye Başkanı Hürriyet Ve Chp Kocaeli Milletvekili Tarhan ile Kurtarma Ekipleri Deprem Bölgesine Gidiyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde daha büyük yıkımlara neden olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından İzmit Belediyesi de deprem bölgesine yardım elini uzatabilmek için seferber oldu. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, beraberinde CHP Kocaeli Belediye Başkanı Tahsin Tarhan ve İzmit Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (İZBAK) ile birlikte deprem bölgesine doğru yola çıktı. İzmit Belediyesi'ne ait iş makineleri de deprem bölgesine hareket etti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde daha büyük yıkımlara neden olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından İzmit Belediyesi de deprem bölgesine yardım elini uzatabilmek için seferber oldu. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet , beraberinde CHP Kocaeli Belediye Başkanı Tahsin Tarhan ve İzmit Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (İZBAK) ile birlikte deprem bölgesine doğru yola çıktı. İzmit Belediyesi'ne ait iş makineleri de deprem bölgesine hareket etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet , belediye yöneticileriyle sabah saatlerinde yaptığı Acil Durum Koordinasyon Toplantısı'nın ardından İzmit Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (İZBAK), 3 iş makinesi, bir 4x4 kamyonet, iş makinesi operatörleri ve TIR şoförleriyle gönüllülerden oluşan İ.S.A.R ekipleri, 2 araçla birlikte yola çıkmak üzere koordine edildi. Başkan Hürriyet ve CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve kurtarma ekipleri araçlarla birlikte deprem bölgesine doğru yola çıktı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, çalışmalara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK"

"Ne yazık ki bu sabah kötü bir haberle uyandı tüm Türkiye. Öncelikle bütün milletimize geçmiş olsun. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen büyük deprem çok sayı da insanımızın can kaybına ve yaralanmasına neden oldu. Biz de İzmit Belediyesi olarak sabahın erken sabahın erken saatlerinde koordinasyon toplantımızı gerçekleştirmiştik.

"İŞ MAKİNALARIMIZ BÖLGEYE GİDECEK"

Acil durum koordinasyon toplantımızdan sonra belediyemizin gönüllü personellerinden oluşan arama kurtarma ekibimiz İZBAK iki araçla bugün yola çıkıyorlar. Hepsine tüm ülkemiz adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. AFAD ile koordineli çalışıyoruz. Bölgeye intikal etmek üzere 1 adet paletli ekskavatör, 1 adet paletli 963, 1 adet treyler, 1 tane 4x4 pickup ile 4 operatör ve 2 tır şoförümüz görevlendirilmiştir. AFAD'ın yönlendirme çerçevesinde bu iş makinalarımız bölgeye gidecek.

"YARDIM KAMPANYASI BAŞLATTIK"

Özellikle bölgede arama kurtarmayla beraber sunulması gereken acil ihtiyaçları karşılamak için kentin çeşitli noktalarında yardım kampanyası başlattık. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz de o kampanyayı yürütüyor ve birçok noktada kurduğumuz yardım toplama alanlarında bölgeye ulaştırılmak üzere gelen yardımların sevkiyatını hazırlıyorlar.

"BUGÜN BİRLİK GÜNÜ"

Biz de CHP Kocaeli Milletvekilimiz Tahsin Tarhan ile yola çıkıyoruz. AFAD ve oradaki kurumlarla beraber bu felaketin üstünden gelmeye çalışacağız. Amasız fakatsız hep birlikte dayanışmak, yaklaşık 10 ildeki halka sahip çıkmak zorundayız. Bugün birlik ve beraberlik günü. Depremin acısını en iyi biz anlarız. Deprem yaralarını sarmak için de hemen hızlıca koordine olduk. Bir kez daha arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Allah bir daha böyle felaketler göstermesin diyoruz. Hepimize geçmiş olsun. Hepimizin Allah yardımcısı olsun."

TAHSİN TARHAN: "ÜLKEMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, "Daha önce depremi yaşamış Kocaeli ili bu acıları en iyi bilen iller arasında. İzmit'te bu acıları 1999'da yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 10 ilimizi etkileyen bir depremi yaşadık. Bu acıları yaşayan bu il İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'in başkanlığında buralara bir nebze yardım olabilmek amacıyla kurulan ekiple birlikteyiz. Arkadaşlarımızı bölgeye yolculayacağız. Arkadaşlara çalışmalarında başarılar diliyorum. Bizde belediye başkanımızla birlikte bölgeye hareket edeceğiz. Yardım konvoyunda yer alacak tırlar hazırlanıyor şu anda. Ülkemizin başı sağ olsun, geçmiş olsun" dedi.

"YARALARI EN KISA ZAMANDA SARACAĞIZ"

İZBAK Ekip Lideri Dinçer Özyılmaz, "İzmit Belediyesi olarak deprem bölgesine hareket ediyoruz. Tüm depremzedelere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bütün ülkemizin başı sağ olsun. Yaralar en kısa zamanda sarılacaktır İnşallah. Bizde bir nebze olsun yardımcı olursak ne mutlu bize" diye konuştu.

"HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK"

İ.S.A.R Türkiye Başkanı Umut Yoldadurmaz ise "Bizde 20 kişilik karma bir ekiple afet bölgesi Urfa'ya doğru yola çıkıyoruz. Aynı zamanda yurt dışından gelen 45 kişilik bir destek ekibimiz var. Yaklaşık 80 tonluk da kurtarma malzememiz geliyor. Bizde bölgede enkazlar üzerinde arama kurtarma faaliyetlerinde bulunacağız. Devamında da insani yardım faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Allah yardımcımız olsun. Bizler elimizden geldiğince yardımcı olmak için hazırlıklarımızı tamamladık, gidiyoruz" dedi.