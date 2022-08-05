İzmir yerel haberleri... Çiğli'de Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı Yüzme Havuzu Spor Kompleksi Açıldı

İzmir Çiğli Belediyesi'nin Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı Yüzme Havuzu Spor Kompleksi törenle hizmete açıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un da katıldığı açılışta Metin-Kemal Kahraman kardeşlerin konseri yurttaşlara keyifli anlar yaşattı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Görevi devralırken spor kulübümüzün 400 öğrencisi vardı. Şuan çeşitli branşlarda 3 bin 700 öğrencimiz var. Çocuklarımız, gençlerimiz ve kadınlar başta olmak üzere tüm hemşehrilerimize 14 ayrı branşta spor yapma imkanı sunacağız" dedi.

Binlerce gence dilediği branşta spor imkanı sunan Çiğli Belediyesi, Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı'nda yaptığı yenileme çalışmaları sonucunda yüzme havuzu, bilardo salonu, tenis kortları ve sportif aktivite alanını bünyesinde bulunduran Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı Yüzme Havuzu Spor Kompleksi'nin açılışını törenle yaptı.

Dün akşam yapılan açılışa CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, YDK Üyesi Ebru Okay, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan ve yönetimi, CHP İzmir il yönetimi, gençlik kolları, kadın Kolları, muhtarlar, sivil toplum örgütleri ile yurttaşlar katıldı.

ÖZTUNÇ: "UTKU BAŞKANIMIZ ÇOK GÜZEL İŞLERE İMZA ATIYOR"

Çiğli'de Başkan Utku Gümrükçü'nün başarılı işlere imza attığını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç şöyle konuştu:

"Yüzme havuzu ve sportif aktivite alanlarını bünyesinde bulunduran çok güzel bir tesis olmuş. Utku Gümrükçü Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. CHP belediyeleri halk için çalışmaya devam ediyor. İzmir belediye başkanlarımızın tamamı gibi Utku Başkanımız da Çiğlililer için birbirinden değerli projeleri bir bir hayata geçiriyor. İstanbul'da her şey çok güzel olacak demiştik oldu. 10 ay kaldı daha da güzel olacak geliyor gelmekte olan bu iktidardan kurtulacağız. Bu anlamlı günde Çiğli'de ve Çiğlililerle olmaktan dolayı büyük mutluluk duydum."

GÜMRÜKÇÜ: "FUTBOL, BASKETBOL VE VOLEYBOL SAHALARI KAZANDIRACAĞIZ"

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, ilçede sportif yatırımlara önem verdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Göreve geldiğimizde Çiğli'yi sporun merkezi yapacağımızın sözünü vermiştik. Bugün geldiğimiz noktada hemşehrilerimize verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz. Görevi devralırken spor kulübümüzün 400 öğrencisi vardı. Şuan çeşitli branşlarda 3 bin 700 öğrencimiz var. Çocuklarımız, gençlerimiz ve kadınlar başta olmak üzere tüm hemşehrilerimize 14 ayrı branşta spor yapma imkanı sunacağız. Açılışını yaptığımız tesisimizin hemen yakınında bir parkımız daha var. Kısa süre içerisinde oraya da basketbol, voleybol ve futbol sahaları kazandıracağız."

MUHTARLARDAN TEŞEKKÜR

Mahallelerine böyle bir kompleksin kazandırılmasından dolayı çok mutlu olduklarını kaydeden Çağdaş Mahallesi Muhtarı Hasan Akkuş, "Bu güzel tesisin açılışında olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Şahsım ve mahalle sakinlerim adına Utku Gümrükçü Başkanımıza teşekkür ediyorum. Tesisin mahallemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Egekent Mahalle Muhtarı Müge Kaplan, "Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde çocuklarımıza ve gençlerimize; yüzme, tenis, bilardo gibi birçok alanında eğitim verilecek. Kadınlara yönelik sportif aktiviteler düzenlenecek. Hem mahalleme hem de Çiğlililere hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

ÖZTUNÇ VE YÜCEL BİLARDO MAÇI YAPTI

Açılışa katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ile CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel bilardo maçı yaptı. Keyifli anlara sahne olan mücadeleyi Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç kazandı.

Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin yanı sıra Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı'na konumlandırılmak üzere inşa edilen devasa Atatürk Heykeli'nin açılışı da yapıldı.

METİN-KEMAL KAHRAMAN SAHNE ALDI

Açılışın ardından Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı Amfi Tiyatroda sahne alan özgün müziğin değerli isimlerinden Metin-Kemal Kahraman kardeşler sevilen ezgilerini Çiğlili müzikseverler için seslendirdi. Konser alanını hınca hınç alanı dolduran Çiğlililer keyifli bir akşam yaşadı.

Konsere katılan vatandaşları selamlayan Başkan Gümrükçü tekrar söz alarak şunları kaydetti:

"Çiğlimize oldukça kullanışlı bir yüzme havuzu ve spor kompleksi kazandırdık. Bu tesiste çocuklar, gençler ve kadınlar 14 branşta spor yapılabilecek. Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı'nda bir savaş uçağımız vardı. Onu buradan aldık yakında açacağımız Uzay ve Havacılık Müzemize götürdük. Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı'na yakışacak en güzel yapıtın Atatürk heykeli olacağını düşünerek Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelini koyduk. Açılışta bizleri yalnız bırakmayan Çiğlili hemşehrilerimizle birlikte Anadolu'nun çeşitli dillerinden acıklı ama isyanı ve direnişi anlatan müzikleri Metin ve Kemal Kardeşler ile birlikte söyledik."