İzmir yerel: Gaziemir Belediyesi'nden Mahalleliye 'Tandır Fırını' Hizmeti

Gaziemir Belediyesi, ilçedeki kültür mozaiğine ait geleneklerin yaşatılması amacıyla yeni bir projeyi hayata geçirerek Tandır Fırını açtı.

Vatandaşlar, Beyazevler ile Dokuz Eylül Mahalleleri'nin tam ortasındaki boş arazide uzun zamandır çamurdan oluşturdukları fırınları kullanarak geleneklerine uygun ekmek üretiyordu. Hijyenik olmayan ve görüntü kirliliği yarattığı için eleştirilen bu tandır fırınları bazı vatandaşlarca şikayet konusu da oluyordu. Bunun önüne geçmek isteyen Gaziemir Belediyesi, eski fırınları yıkarak görsel anlamda mahallenin dokusuna uygun, vatandaşların geleneklerini yaşatabileceği modern bir tandır fırınlarını yaşama geçirdi. Kullanımı herkese açık ve ücretsiz olan tandır fırınlarından herkes istediği saatte yararlanabilecek.

Özellikle Dokuz Eylül ve Beyazevler Mahalleleri'nde yaşayan vatandaşların Mardin ve çevresinden göç etmiş olması nedeniyle Mardin mimarisinin tercih edildiği ve içinde aynı anda 4 kişinin pişirme işlemi yapabileceği tandır fırını inşaatında Ankara'ya özgü andazit taşları kullanıldı. Sarnıç Vatan Caddesi'ndeki yol yenileme çalışmaları sırasında sökülen ve hasar görmemiş taşlar ayrıştırılarak tandır fırınının çevresine döşendi. Bu şekilde bölge tandır fırınlarının yanında yeni bir meydana da kavuşmuş oldu.

Tandır fırınlarının tamamlanmasının ardından ilk ateşin yakılması şerefine Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, alanda mahalle sakinleriyle bir araya geldi. CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan'ın da yer aldığı etkinlik, davul - zurna ile şenlenirken, halk dansları ekibi gösterisi büyük beğeni topladı. Mahalleliler tarafından pişirilen tandır ekmekleriyle ikindi kahvaltısı yapan mahalleliler, başta Mardin olmak üzere geldikleri bölgelerdeki kültürlerini yaşattıkları için çok mutlu olduklarını söylediler.

"ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK ÖNEMLİ ZENGİNLİK"

Mahalle halkının isteklerine uygun şekilde tandır fırınını tamamladıklarını belirten Başkan Arda, şöyle konuştu:

"Belediyemiz tarafından yapılan bu tandır fırını ile vatandaşlarımız ekmeklerini yaparken yağmur ve güneşten etkilenmeyecek, geleneklerine uygun tandır ekmeğini üretebilecekler. Çok kültürlülük Gaziemir için önemli bir zenginlik. Göçle ilçemize gelen vatandaşlarımızın hem kültürlerini kaybetmemeleri hem de yeni yaşama alışmaları için özen gösteriyoruz. Geldikleri bölgedeki kültürel zenginliklerini bir nebze olsun yaşatmak adına çamurdan yaptıkları fırınların yerine yenisini inşa ettik. Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle ekmek fiyatları da aşırı arttı. Hem bu zamlar hem de geldikleri bölgeden getirilen kültürler vatandaşlarımızı bu gibi tandırlarda kendi ekmeklerini yapmaya itiyor. Biz de bu ihtiyacın karşılığı olarak bu hizmetimizi yaşama geçirdik. Aynı zamanda Sarnıç Vatan Caddesi'nde yaptığımız yol çalışmasında sökülen ve bozulmamış olan taşları da kullanarak aynı yerde bir meydan düzenlemesi de yaptık. Yaptığımız hizmet ile kültürleri yaşatırken de mahallemize yeni bir yaşam alanı kazandırdık. Vatandaşlarımızın hem nefes alacağı hem de tandır ekmeklerini üretebileceği bu alan hepimize hayırlı olsun."