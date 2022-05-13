"İzmir Tarımı" Mobil Uygulaması Tanıtıldı

İZMİR (ANKA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "İzmir Tarımı" mobil uygulaması Kültürpark'ta tanıtıldı. Tanıtımın ardından aynı yerde Cittaslow Ağı'ndaki Kıbrıs belediyelerinin stant açtığı Kıbrıs Günü'ne katılan Başkan Soyer, "Kıbrıs Günleri'nde İzmir'i iyi, adil ve temiz gıda ile buluşturmaya devam ediyoruz. İzmir Tarımı uygulamasıyla ise İzmir'deki tarımsal çalışmalarımıza çok önemli bir halka daha ekliyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üreticileri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği "İzmir Tarımı" mobil uygulamasının tanıtımı Kültürpark'ta yapıldı. Kültürpark'ta aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı'nı temsilen 5 belediyeden 48 üreticinin katıldığı Kıbrıs Günleri başladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mobil uygulamanın tanıtım toplantısında "Bugün, hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulan Cittaslow ağına üye beş şehrin yerel üreticilerini İzmir'de ağırlamanın hem de İzmir Tarımı dijital uygulamamızın tanıtımını bir arada yapmanın mutluluğu yaşıyorum. Kıbrıs Günleri'nde İzmir'i iyi, adil ve temiz gıda ile buluşturmaya devam ediyoruz. İzmir Tarımı uygulamasıyla ise İzmir'deki tarımsal çalışmalarımıza çok önemli bir halka daha ekliyoruz" dedi.

KİMLER KATILDI?

Tanıtım törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Köy Koop İzmir Birlik Başkanı Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Tugay ve Barış Karcı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başkonsolosluğu Vekili Almila Tunç, CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Onur Sivaslı, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ali Rıfat Koç, KKTC Cittaslow Ağı üyesi Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mehmet Zurnacılar, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, sivil toplum kuruluşları oda, dernek ve birlik başkanları, temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

ÜRETİCİLERE SUNUM YAPILDI

Seferihisar Çocuk Belediyesi'nin halk oyunları gösterisiyle başlayan tanıtımda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ata Temiz ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç "İzmir Tarımı" mobil uygulamasını üreticilere anlattı.

Tarımı içine girdiği çıkmazdan kurtarmak için İzmir'de iki önemli adım attıklarını söyleyen Başkan Tunç Soyer, şöyle konuştu:

"Birincisi atalık tohumları ve yerli hayvan ırklarını desteklemek, ikincisi küçük üreticiyi büyütmek. Bu değişim için gerekli olan şey planlama ve destekleme. Yani hangi ürünün nerede ve ne zaman ne kadar ekileceğini planlamak, küçük üreticileri kooperatif ve birlik çatısı altında desteklemek. Planlama konusu belki de işin en can alıcı yanı. Bugün Kültürpark'tayız. Yarın biri buraya 18 katlı bina yapacağım dese güler geçersiniz. Çünkü burasının bir planlaması var. Peki, tarımda bir planlama var mı? Maalesef yok. Kimsenin ne yapacağını ne yetiştireceğini, karşılığında ne elde edeceğini bilmediği, sadece büyüklerin var olduğu bir tarım politikası içindeyiz. Aksine tarım önce küçük üreticinin elinden tutmalı ve onun ürününü pazarlamasına yardımcı olmalı. Bunun için planlama yapmamız lazım. Bizler havza ölçekli planlama yapıyoruz. Bunu yapmak için veriye ihtiyacımız var. Bu nedenle İzmir Tarımı mobil uygulaması çok önemli."

PLANLAMA İLE KURAKLIK VE YOKSULLUKLA MÜCADELE

Türkiye'nin her yerinde CHP'li belediyelerin canla başla tarım konusunda bir şeyler yapmaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Soyer şöyle devam etti:

"Bizim belki de en büyük farklılığımız bütün bu çalışmaların bir çerçevenin içine oturduğu, bir politikaya dönüştüğü uygulamalar yapmak. Yani başka bir tarım derken, biz sadece İzmir'de küçük üreticiye nefes aldıracak çalışma yapıyor değiliz. Yeni bir Türkiye kurulduğunda nasıl tarım politikaları uygulamalıyız ki, bugün içine düştüğümüz ithalat odaklı politikalardan kurtulabiliriz, onu gösteriyoruz. Bunun için yaptığımız her çalışmanın bir omurgası, bir felsefesi var. Bugün sunulan bu dijital uygulama böyle bir bakışın ürünü."

"TÜM ÇİFTÇİLERE DÜNYA GIDA TİCARETİNİN KAPILARINI ARALAYACAK"

Günbegün yaygınlaşan ve kitleselleşen yoksulluğu bitirmenin pekala mümkün olduğunu belirten Başkan Soyer, şunları söyledi:

"Başka Bir Tarım Mümkün vizyonumuz ve altı ayaklı İzmir Tarımı stratejimiz işte bu mümkünü ispat ediyor. İzmir Tarımı ile aynı anda hem kuraklık hem de yoksullukla mücadele ediyoruz. Eylül ayında dünyanın en önemli gastronomi fuarlarından birini İzmir'e taşıyoruz. Terra Madre Anadolu fuarı, İzmir Tarımı stratejimizin en önemli ayaklarından biri. Bu fuar, başta İzmirli üreticiler olmak üzere ülkemizin tüm çiftçilerine dünya gıda ticaretinin kapılarını aralayacak. Ne mutlu ki, Kuzey Kıbrıs'taki Cittaslow üyesi belediyeler de yine bu fuarda bizimle olacak. Biz diyoruz ki, küçük üreticimiz, ürününü istiyorsa pazarda, istiyorsa da en güzel ambalajlarla marketlerde satsın. Arzu ediyorsa, ürününü limanlarımızdan tüm dünyaya ihraç edebilsin. Çiftçimiz kooperatif ve birlikler çatısı altında buluştuğu sürece, bunun önünde hiçbir güç duramaz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, tam da bunun için örgütlenen üreticimizin yanında."

UYGULAMA, ALICILARLA BULUŞMA İMKANI SAĞLIYOR

Başkan Soyer, İzmir Tarımı mobil uygulamasıyla İzmir'deki üreticilere sadece bir tıkla zirai destek alma, ürünlerini sergileme ve alıcılarla buluşma imkanı sağlandığını söyledi. Soyer, "Uygulamamız sayesinde üreticilerimiz tarlası ve ürettiği ürünle ilgili yetiştiricilik önerileri ediniyor. Çiftçimiz tarlasındaki bitkilerin sağlığını, gelişimini renkler ve yüzdelerle bu yazılım üzerinden takip edebiliyor. Eğer üretilen bitki gelişiminde sorun varsa 'mühendise sor' modülü sayesinde ziraat mühendislerimizden teknik destek alabiliyor. Üreticimiz hal fiyatları, ilaç, gübre, mazot ve yem fiyatları gibi pek çok gider kalemindeki piyasa fiyatlarına da bu uygulama sayesinde erişebiliyor.

İzmir'in herhangi bir yerinde tarımsal faaliyet gösteren çiftçimizin üretimini, uydu görüntüleme sistemi ve yazılımın içinde yer alan algoritmalarla analiz edebiliyoruz. Bu sayede, arz talep dengeleri üzerinden yıl içerisine İzmir'de hangi ürünlere ihtiyaç olduğunu anlıyoruz. İzmir Tarımı uygulamamız 'Başka Bir Tarım Mümkün' vizyonumuzu dijitalleşmenin sunduğu imkanlarla daha da güçlendiriyor" dedi.

"ÜRETİMDE AYAĞA KALKIYORUZ"

KKTC Cittaslow Ağı üyesi Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mehmet Zurnacılar, "Değerli Başkanımız Tunç Soyer'in bizleri ziyaretiyle başlayan hayal bugün gerçek oluyor. İlk kez böyle bir etkinlikte bulunuyoruz. Katkılarınız ödenemez. Birlikte çok güzel çalışmalar yürütüyoruz. Tunç Başkan'ın liderliğinde üretimde ayağa kalkıyoruz. Yaptığı çalışmalar Türkiye'nin genelinde ve Kıbrıs'ta uygulanıyor. Başka bir tarımın mümkün olduğunu İzmir'den izliyoruz. Hep birlikte üretiyoruz. Kıbrıs Günleri üretici buluşmasında 80'den fazla lezzet ve el yapımı eşyaları görebileceksiniz" dedi.

"KIBRIS'LA OLAN BAĞLARIMIZI GÜÇLENDİRMEMİZ LAZIM"

Tanıtımın ardından aynı yerde Cittaslow Ağı'ndaki Kıbrıs belediyelerinin stant açtığı Kıbrıs Günü'ne katılan Başkan Soyer, Kıbrıs'a özgü yiyecekleri tatma fırsatı buldu. Soyer, "Kıbrıslı kardeşlerimizin burada olması, lezzetlerini, kültürünü ve geleneklerini sergilemesi ne kadar güçlü olduğumuzu, zengin olduğumuzu bir kez daha bize hatırlatıyor. Çok güzel bir gün. Kıbrıs'la olan bağlarımızı daha da güçlendirmemiz lazım" dedi.

Başkan Soyer, etkinlikler kapsamında bir parçasını Seferihisar Çocuk Belediyesi çocuklarının, diğer parçasını ise Yeni Boğaziçi Mehmetçik Çocuk Belediyesi çocuklarının tamamladığı "Resmini Sen Tamamla" resim sergisini ziyaret etti