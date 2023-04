İzmir'in Yeni Yaşam Vadisinin Temeli Atıldı

İzmir için yeni bir soluk alanı ve cazibe merkezi olacak proje ile ilgili konuşan Başkan Tunç Soyer, "Yaşam Vadisi adı 'sordum sarı çiğdeme anan baban var mıdır, ne sorarsın ey derviş anam yer babam yağmur' diyen Pir Sultan'a çok yakışıyor. Pir Sultan Abdal Vadisi de Narlıdere'ye ve Narlıderelilere çok yakışacak. Çünkü bu vadide sadece yaşamın yüzleri ağaçlar, kuşlar ve çiçekler boy vermeyecek. Aynı zamanda yaşamı bir arada tutan öz, saygı, sevgi, cesaret, Pir Sultan'ın deyişleriyle çoğalacak. Biliyorum ki bu parkta her ağaç yoldaşımız, her çiçek gülüşümüz, kuşlarsa musahiplerimiz olacak. Kuşların sesini her işittiğimizde iyilik yolunu hatırlayacağız. Hayat yolunu bir kere daha Pir Sultan'ın ikrar ve asalet gözüyle göreceğiz. Bugün yaşamın kentsel ve ekolojik katmanları arasında güzel bir bağ, ince bir ilişki kurmayı başardığımızı görmek gurur verici" dedi.

"BU TOPRAKLARIN BEREKETİNİ ÇOĞALTIP HAKÇA PAYLAŞACAĞIZ"