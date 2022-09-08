İzmir haberleri! Karşıyaka Çatı Bostanlı 'Ateş Çemberinde İzmir' Sergisi İle Açılıyor

İzmir bölgesinden gelen habere göre İzmir Karşıyaka Belediyesi, "Çatı Bostanlı" adıyla ilçeye kazandırdığı yeni sergi salonunu İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun ve büyük yangının yüzüncü yılı dolayısıyla hazırlanan ‘Ateş Çemberinde İzmir-İşgalden Kurtuluşa’ Sergisi ile ziyarete açacak. Sergi, Bostanlı Şehitler Bulvarı üzerindeki katlı otopark binasının çatısında oluşturulan salonda 11 Eylül Pazar Günü açılacak ve 11 Aralık'a kadar açık kalacak.

İzmir Karşıyaka Belediyesi, "Çatı Bostanlı" adıyla ilçeye kazandırdığı yeni sergi salonunu İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun ve büyük yangının yüzüncü yılı dolayısıyla hazırlanan 'Ateş Çemberinde İzmir-İşgalden Kurtuluşa' Sergisi ile ziyarete açacak. Sergi, Bostanlı Şehitler Bulvarı üzerindeki katlı otopark binasının çatısında oluşturulan salonda 11 Eylül Pazar Günü açılacak ve 11 Aralık'a kadar açık kalacak.

Ateş Çemberinde İzmir Sergisi, Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasının ardından 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'in Yunanistan tarafından işgal edilmesiyle başlayan Milli Mücadele ve kurtuluş sürecini kapsıyor. Nejat Yentürk koleksiyonu ve arşivinden seçilen fotoğraf, belge, gazete, kitap ve haritalar eşliğinde hazırlanan serginin odaklandığı ana başlıklardan birini; Yunan ordusunun işgal boyunca Batı Anadolu'da meydana getirdiği tahribat ve zulümler ile Türk tarafının yaşanan olayları dünya kamuoyuna duyurma çabaları oluşturuyor. Osmanlı ve Ankara Hükümetleri ile Türk aydınlarının bu amaçla hazırladığı propaganda yayınları, sergide önemli yer tutuyor.

HİÇ BİLİNMEYEN BELGE VE FOTOĞRAFLAR

Ateş Çemberinde İzmir Sergisi; 2022 Eylül ayının, İzmir'in işgalden kurtarılışının yanı sıra, tarihin gördüğü en büyük yangınlardan biri sonucunda yok oluşunun 100. yıl dönümü olduğuna da dikkat çekiyor. Ziyaretçileri, sıklıkla zihinleri meşgul eden "İzmir'i kim yaktı?" sorusuyla sınırlı kalmak yerine, üzerinde pek az konuşulan, hatta pek çok kişinin habersiz olduğu Büyük Taarruz sonrasında geri çekilen Yunan ordusunun Batı Anadolu'da yaktığı köy, kasaba, şehirler ve buralarda uyguladığı akıl almaz şiddet üzerinde düşünmeye davet ediyor. Sergide yer verilen belgesel niteliğindeki fotoğraf ve filmler yüzyıl önce yaşanan trajik olaylara tanıklık ediyor. Görülmemiş belge ve fotoğraflara yer veriyor olması da serginin bir diğer önemli özelliği olarak gösteriliyor.

KARŞIYAKA'DA YAŞANAN OLAYLAR

Sergide işgal ve kurtuluş günlerinde Karşıyaka'da yaşanan tarihi olaylara da yer veriliyor. Yunan kralı Konstantin ve maiyetindekilerin Karşıyaka'da konaklaması, Türk ordusunun önünden kaçan Yunan askerlerinin Karşıyaka üzerinden kaçışları, 10 Eylül 1922 günü Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Karşıyaka'ya gelişi ve burada konaklaması bu olayların başlıcalarından. Sergide ayrıca Zafer Falay ve Ailesi arşivinden Fahrettin Altay'ın İzmir yangını sırasında çektiği fotoğraflar ile kullandığı fotoğraf makinası ve Kurtuluş Savaşı'nda esir düşen Yunan general Trikupis'e ait kamçı da ziyaretçilerin ilgisine sunulacak. Cem Karagözlü ise anneannesinin 9 Eylül için kendi elleriyle diktiği bayrak ile sergiye katkı sağlıyor. Sergiye arşiv ve koleksiyonları ile katkıda bulunanlar arasında Prof. Dr. Yavuz Çorapçıoğlu, Uğur Yeğin, İnönü Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı ve Şişli Atatürk Müzesi bulunuyor.

11 ARALIK'A KADAR AÇIK KALACAK

Küratörlüğünü koleksiyoncu ve araştırmacı Aybala Yentürk'ün üstlendiği serginin tasarım ve kurulum süreci tümüyle Karşıyaka Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. 11 Aralık 2022 tarihine kadar açık kalacak olan Ateş Çemberinde İzmir Sergisi'nin pazartesi günleri hariç her gün 10: 00-18: 30, perşembe günleri ise 10: 00-20: 00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebileceği belirtildi.