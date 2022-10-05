İzmir haberleri: Kadınlar İzmir'den Seslendi: 'Özgürlüklerimizden Vazgeçmiyoruz'

İzmir yerel haberine göre Medeni Kanun’un yürürlüğe girişinin 96. yılı sebebiyle Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde “Kadın ve Siyaset” konulu bir panel düzenlendi. Sosyal Demokrasi Derneği ve İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen panelde katılımcılar, Medeni Kanun ışığında kadın ve siyaset kavramları üzerine konuştu.

Medeni Kanun'un yürürlüğe girişinin 96. yılı sebebiyle Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde "Kadın ve Siyaset" konulu bir panel düzenlendi. Sosyal Demokrasi Derneği ve İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen panelde katılımcılar, Medeni Kanun ışığında kadın ve siyaset kavramları üzerine konuştu.

SDD İzmir Şubesi Danışma Kurulu Üyesi ve Eşit Yaşam Derneği Başkanı Nazik Işık'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde, Prof. Dr. Meryem Koray, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şube Başkanı Cengiz Onur, İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Canan Aydemir Özkara konuşmacı olarak yer aldı.

Moderatör Nazik Işık, yaptığı açılış konuşmasında, "Medeni Kanun, Mustafa Kemal Atatürk'ün yüzünü nereye döndüğümüz konusunda o bütün topluma verdiği o işaretin somut halidir" dedi.

Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şube Başkanı Cengiz Onur da "Toplum tarafından üretilen kadınlık, zor ve onun kaderi gibidir. Bu kader Türkiye'de daha da zorlaşmaktadır. Yasalarda ve görünürde fırsat eşitliğine sahip olan kadın siyaset dahil düşüncedeki kadınlık algısı bakımından erkekler eşit değildir. Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadınlık olgusu denen öteki olmanın kilidini sadece zihniyet değişimi anahtarı açabilecektir" diye konuştu.

İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Canan Aydemir Özkara ise şöyle konuştu:

"Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin yok sayıldığı günümüzde kazanılmış hakların korunması ve yeni hakları elde edilebilmesi için bizler Cumhuriyet değerlerinden, özgürlüklerimizden ve laiklikten vazgeçmeyeceğimize söz veriyoruz."

"KADIN SİYASETTE EŞİTSİZLİKLER KARŞISINDA DURMALI"

Panelin ilk konuşmacısı Prof. Dr. Meryem Koray kadın ve siyaset kavramlarına değinerek, "Siyasete girmek için önemli üç tane güç kaynağı var. Ekonomik koşullar, toplumsal koşullar ve bütün bunların getirdiği kamusal ilişkiler" dedi.

Kadının siyasette yer alması kadar karar mekanizmalarında da aktif olarak rol almasının önemine işaret eden Koray, "Kadın ve siyaset derken bana göre siyasette kadının varlığının, ispatı ya da gücü nerede derseniz, savaş ve çatışmalar karşısındaki, ekolojik sorunlar ve iklim değişikliği karşısındaki konumuna, sosyo-ekonomik eşitsizlikler karşısındaki konumuna bakarım. Kadının siyasette olmasını isteyenlerin de bu noktalara bakmasını isterim. Kadının siyasette fark yaratacağı konular bunlar olmalıdır" diye konuştu.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kadının siyasette yer almasının bir koltuğa sahip olmanın çok ötesinde bir kavram olduğunu belirterek, "Herhangi bir örgütlenmenin içerisinde olmak, fikirlerini ifade etmek, kendi fikirlerini savunabilmek ve savunduğu fikirlerle ilgili yanındakilerle konuşabilmek ya da haklı olduğunu düşündüğü konu ile ilgili mücadele etmek de siyasetin bir noktasıdır" dedi.

Kadına dair her konuda herkesin aynayı kendine tutması gerektiğini vurgulayan Başkan Ceritoğlu Sengel, "Hakkımızı aradığımız sürece kadın her alanda var olacaktır" diye konuştu.