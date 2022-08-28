İzmir haberi | Seferihisar'daki Söyleşilerin Konuğu CHP'li Engin Özkoç ve Gazeteci Elfin Tataroğlu Oldu

Seferihisar Belediyesi'nin düzenlediği "Türkiye 2'nci Yüzyılına Hazır mı" söyleşilerinin son buluşmasında "İlk Yüzyılda Hak ve Özgürlükler" konusu ele alındı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve gazeteci Elfin Tataroğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı etkinlik, Teos Yazarlarevi'nde yapıldı. Moderatörlüğünü Çiğdem Akdemir'in yaptığı söyleşi, yurttaşlardan büyük ilgi gördü.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir kaos yarattığını vurguladı ve " Türkiye'de insanlar arasında büyük bir sıkıntı var. Gelecek kaygısı olan vatandaşlarda bu durum sosyal patlamalara sebep oluyor" dedi. AKP'nin oy oranının giderek azaldığını savunan Özkoç, şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasını da eleştirdi.

Gazeteci Elfin Tataroğlu da Gülşen'in korku düzeni yaratılmak için tutuklandığını söyledi ve "İnsanlarımızın, biz gazetecilerin, sanatçıların herhangi bir konuda fikir belirtirken korkarak hareket etmesini istiyorlar. Gülşen meselesi üzerinden bir ayrımcılığa gidiliyor. Bu konuyla ilgili özellikle muhafazakar kesimden gelen muhaliflerden daha çok ses duymalıyız" dedi.

Tataroğlu, yolsuzlukla mücadele, temiz bir Türkiye ve temiz bir siyaset inşa etme sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olunması gerektiğini belirtti.

YETİŞKİN: BUGÜNLER DE GEÇECEK

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ise ilk günden bu yana söyleşilere katılan tüm konuklara teşekkür ederken "Bugün bizlerle olan Grup Başkanvekilimiz Sayın Engin Özkoç'a ve sevgili Elfin Tataroğlu'na çok teşekkür ederim. Bugün itibari ile Kaleiçi söyleşilerinin sonuna geldik. Biz, bu söyleşiler ile bir sorunun peşine düştük; 'Türkiye ikinci yüzyılına hazır mı' sorusunun. Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet ikinci yüzyıla girerken eksiklerimizi, hatalarımızı görelim ve Atatürk'ün emanetine yakışır bir Cumhuriyet için üzerimize düşenleri yerine getirelim istedik. Artık temel hak ve özgürlüklerin bile yalnızca belirli bir gruba ait olduğu bir düzen yarattılar. Bir sanatçı, söylediği bir söz yüzünden tutuklanıyor. Söyleşilerde, zorluklardan olduğu kadar geçmiş güzel günlerden de bahsettik. Bugünlerin de geçeceğini, umutsuzluğa kapılmamamız gerektiğini hatırladık. Buradan bir kez daha söyleyelim. Bugünler de geçecek. Hep beraber, bir arada durarak bugünleri geçireceğiz. İlk günden bugüne Türkiye'nin önde gelen aydınları bizlerle oldu. Kendilerine, aylardır Kaleiçi'ni dolduran tüm hemşerilerime, her hafta bize ekranlarında yer veren KRT TV'ye ve sevgili Çiğdem Akdemir'e çok teşekkür ederim" dedi.