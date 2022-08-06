İzmir haberi: Konak Sanathane'de Ağustos Ayına Yoğun Program

Konak Belediyesi'nin Basmane'de hizmete açtığı Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi, Ağustos ayı boyunca İzmirlileri sanatla buluşturacak. Merkezin tarihi atmosferinde düzenlenen konser, tiyatro, şiir dinletisi ve açık hava film gösterimleri yaz akşamlarını sanatla dolduracak.

Konak Belediyesi'nin kentin kültür ve sanat hayatına kazandırdığı Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi, açılışının ardından dopdolu programıyla etkinliklerine start verdi. Basmane'deki, 1800'lü yıllardan kalan ve en son silah imalathanesi olarak kullanıldığı için silahhane adıyla anılan tarihi binanın, Konak Belediyesi'nce restore edilmesiyle "Sanathane"ye dönüşen merkez, sanatseverleri Ağustos ayı boyunca müzik, sinema ve edebiyatla buluşturacak.

SANATHANE, EVRİM ATEŞLER KONSERİYLE START ALIYOR

Oteller Sokağı'nın yakınında yer alan, Konak Belediyesi'nintarihi Basmane başkanlık çalışma ofis binasınave Kadın Müzesi'ne komşu olan merkez, törenle kapılarını açmıştı. Açılışın hemen ardından birbirinden renklietkinlilerle İzmirlilerle buluşmaya hazırlanan Sanathane'nin ilk etkinliği Evrim Ateşler konseri olacak. Sevilen sanatçı, 8 Ağustos 2022 Pazartesi akşamı saat 21.00'de Sanathane'de sahne alacak. Ateşler, birbirinden güzel RembetikolarıSanathane'nin tarihi günümüzle buluşturan büyüleyici atmosferinde seslendirecek. 23 Ağustos'ta ise Salut de Smyrne müzik grubu Sefarad müziklerini dinleyiciyle buluşturacak.

AÇIK HAVA SİNEMASI KEYFİ

Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi'nin heyecanla beklenen etkinliği olan nostaljik açık hava sineması, 11 Ağustos'ta 'İyi olan Kazansın' filmiyle başlıyor. 16 Ağustos'ta "Hayallerin Peşinde", 25 Ağustos'ta ise "Düşler Fabrikası" film gösterimleri ile açık hava sineması keyfi yeniden yaşanacak.

ŞİİR AKŞAMLARI BAŞLIYOR

Sanatın her dalına kapılarını açan Sanathane, Ağustos ayında şiir akşamlarına da ev sahipliği yapacak. 10 Ağustos'ta Özgür Zeybek, Yusuf Alper, Neslihan Yalman, Erkan Karakiraz, Gülçin Sahilli ve Neval Sevak, 24 Ağustos'ta ise Özgür Zeybek, FergunÖzelli, Dizdar Karaduman, Aslıhan Tüylüoğlu, Özlem Tezcan Dertsiz ve Mehmet Özceylan düzenlenecek şiir akşamlarında hem şiirlerini seslendirecek hem de şiir üzerine muhteşem bir söyleşi gerçekleştirecek.

MAHŞER-İ CÜMBÜŞ SANATHANE'DE

Sevilen tiyatro grubu Mahşer-i Cümbüş de Sanathane'nin Ağustos ayı konukları arasında yer alacak. Doğaçlama tiyatro gösterileriyle hayran bırakan oyuncular, 18 Ağustos'ta Sanathane'de sahne alacak.

SANATIN YENİ ADRESİ

İzmir'de kültür ve sanatın yeni adresi olan Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi'ndeki etkinliklere katılım davetiye ile yapılacak. Rezervasyon için (0232) 489 45 22 numaralı telefondan 2904 dahili hattı tuşlayarak detaylı bilgi edinilebilir. Yaklaşan etkinlikleri öğrenmek için ise Konak Belediyesi'nin ve Sanathane'nin sosyal medya hesaplarını takip etmek yeterli.