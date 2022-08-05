İzmir haber | Gaziemir Belediyesi: "Güvenli Ortamda Sınav Yapmayı Beceremeyenleri Korumak İçin Hedef Saptırma Çabası"

İzmir Gaziemir Belediyesi, Başkan Yardımcısı İzel Zenginobuz Derinsu'nun KPSS ile ilgili sözlerinin bazı basın organlarında çarpıtılarak yansıtıldığı gerekçesiyle yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "KPSS'nin soruların çalınması nedeniyle iptal edilmesi üzerine yapılan bu haberler tamamen algı yönetme ve güvenli ortamda sınav yapmayı beceremeyenleri korumak için hedef saptırma çabasıdır" denildi.

Gaziemir Belediyesi, Ağustos ayı meclis toplantısında KPSS üzerinden hükümeti eleştiren Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı İzel Zenginobuz Derinsu ile ilgili çıkan haberler üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Derinsu'nun meclis toplantısında KPSS ile ilgili eleştirilerde bulunduğu konuşmanın çarpıtılarak yansıtıldığını vurgulayan belediye, yasal yollara başvurulacağını açıkladı.

Gaziemir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Sabah Gazetesi'nin 5 Ağustos 2022 tarihli baskısının 1. ve 13. sayfalarında ve sabah.com.tr internet sitesinde 5 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanan "2010'da soruları aldım, sınavda ful çektim," Takvim Gazetesi'nin 5 Ağustos 2022 tarihli baskısının 1. sayfasında ve takvim.com.tr internet sitesinde "Full itiraf" başlıklı haberleri ve bu haberlerden yararlanarak yapılan diğer haberleri görmüş bulunuyoruz.

5187 Sayılı Basın Kanunu ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un hükümlerine göre asılsız ve doğruluk payı bulunmayan içeriklerin kayıtsız şartsız tekzip edilmesini talep etmek en doğal hakkımızdır.

Yayımlanan haberlerde, Gaziemir Belediye Başkan Yardımcımız İzel Zenginobuz Derinsu'nun, Gaziemir Belediye Meclisi 2022 yılı Ağustos Ayı 2. oturumunda yaptığı konuşma, çarpıtılarak bağlamından koparılmıştır. Derinsu'nun konuşmasına eklemeler yapılması, haberin yalan ve çarpıtma olduğunu gözler önüne sermektedir.

Gaziemir Belediye Başkan Yardımcımız İzel Zenginobuz Derinsu'ya yöneltilen bu ifadeler kesinlikle doğru değildir. Gerçeği yansıtmayan ve tamamen çarpıtmaya, karalamaya ve algı yönetimine dayalı bu haberler kabul edilemez.

KPSS'nin soruların çalınması nedeniyle iptal edilmesi üzerine yapılan bu haberler tamamen algı yönetme ve güvenli ortamda sınav yapmayı beceremeyenleri korumak için hedef saptırma çabasıdır. Taraflı yayın organları, KPSS sorularını çaldıran ve milyonlarca gencin kaderiyle oynayan iktidarın içinde bulunduğu krize çareyi, manipülasyon haberlerle gündemi değiştirmekte aramaktadır.

Gerçeğe ve kanıta dayanmadan haber yapmak gazetecilik değildir. Gazeteci, hiçbir şart altında haberde yalan, yanlış ifadeler kullanmamalı, çarpıtma yapmamalıdır. Gazetecilik, manipülasyon yaparak algı yönetmek değildir.

Gazetecilik, hiçbir şekilde taraf olmadan sadece ve sadece gerçekleri kamuoyuna yansıtmaktır. Objektif gazetecilik, olaya eşit yaklaşmayı ve bunu haberde yansıtmayı gerektirir. Gazeteci, kanıtlara dayanmadan haberinde iddialara, çarpıtmaya ve kişisel yorumuna yer veremez.

Gerçeği yansıtmayan, tamamen çarpıtmaya dayalı, kasıtlı ve özel olarak hazırlanan haberler ile yürütülen karalama kampanyası Gaziemir Belediye Başkan Yardımcımız İzel Zenginobuz Derinsu'nun kişisel haklarına ağır bir saldırı niteliği taşımaktadır.

Hiçbir gerçek tarafı olmayan iddialarda bulunan kişi, kurum ve yayın organlarının iftiralarına karşı yasal yollara başvuracağımızın bilinmesini isteriz."

AKP'Lİ ATMACA'DAN TEPKİ GELMİŞTİ

Gaziemir Belediyesi AKP Meclis üyesi Uğur İnan Atmaca da söz konusu haberler üzerine sosyal medya hesabından "Gaziemir Belediyesi CHP 'li Başkan Yadımcısı İzel Zenginobuz Derinsu'dan itiraf gibi açıklama. Arkadaşları tarafından davet edilerek gittiği dershaneden aldığı sorularla 2010 Üniversite sınavında matematikten full çektiğini söylüyor, sonra da kul hakkından bahsediyor" açıklamasını yapmıştı.

MECLİS TOPLANTISINDA KONUŞTU

İzel Zenginobuz Derinsu meclis toplantısında yaptığı konuşmada şunları kaydetmişti:

"Çocuk oyunu gibi bir şey yaşadık. ÖSYM Başkanı görevden alındı. Yandaş bir yayınevinin deneme sınavlarındaki sorunun şıklarının dahi yeri değişmeksizin sınavda yer alması. Bunu ilk kez yaşamıyoruz bu ülkede. Benim girdiğim 2010 yılındaki üniversite yerleştirme sınavında da benzer bir şey yaşamıştık. O zaman da yandaş bir dershane 35-40 yıl sonra mantıkla ilgili ek ders koydu. Ben de kaçak öğrenci olarak gittim. Arkadaşlarım çağırdı. Ben de gittim. 'Bir bilgi bir bilgidir, fazladan gideyim öğreneyim. Bizim dershane vermedi. 35-40 yıldır çıkmıyor diye hiç öğretmediler' dedim. İyi ki son anda gitmişim. Sınavda bir baktım 2 tane mantık sorusu. Ben matematikte birinci ve ikinci bölümde ful çıkarmıştım. O ders sayesinde. 40 sene sonra mantık sorusu çıkacağı bilgisi birilerine nasıl ulaştıysa bugün de aynı şey halen yaşanıyor. Aradan geçmiş 12 yıl. Bu ülke maalesef kul hakkı yiyor. Bileğimizin hakkıyla, ailemizin alın teriyle gittiğimiz o dershanelerde istediğiniz kadar çalışın gücünüzü kaybettiriyorlar. Gençlerimiz umutsuzlaşıyor. Her biri ülkeyi terk etmez istiyor. Sizin yüzünüzden"