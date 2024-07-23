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İzmir'de Uzun Süren Elektrik Kesintileri Vatandaşların Tepkisine Neden Oluyor

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşanan uzun süreli elektrik kesintileri nedeniyle vatandaşlar mağdur oluyor. Mahalle sakinleri, elektrik altyapısının yetersiz olduğunu ve çözüm bulunmasını istiyor.

(İZMİR)- İzmir'in Karabağlar ilçesinde uzun süre yaşanan elektrik kesintilerine vatandaşların tepkisine neden oldu. Metin Oktay Mahallesi Muhtarı Şahin Demir, "Bu altyapıyı geliştirmedikleri için 20-30 yıl önceki eski altyapılarla mevcut duruma müdahale etmeye çalışıyorlar ama yetersiz. Gelip elektriği açtıklarında en fazla 1-2 saat enerji verilebiliyor. Ondan sonra tekrar gidiyor. Bu çözümsüz bir noktaya geldi. Büyük kaos yaşıyoruz şu anda" dedi.

İzmir'da yaşanan elektrik kesintileri vatandaşların tepkisine neden oluyor. Karabağlar ilçesinde yaşayan vatandaşlar, uzun süre yaşanan elektrik kesintilerine bir an önce çözüm bulunmasını istiyor. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Metin Oktay Mahallesi Muhtarı Şahin Demir, elektrik altyapısının yetersiz olduğunu belirterek, ilçedeki 12 mahallede yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle mağduriyetlerin olduğunu kaydetti.

Demir, "Küçücük bir trafo iki tane mahalleyi besliyor. Maalesef yetersiz olduğunu bildikleri halde yenileme yapmadılar. Bununla ilgili her yıl verdiğimiz dilekçeler var. Ama maalesef yetersiz kalınıyor. Gerekli yatırımlar yapılmıyor. Bu sebepten dolayı 4-5 gündür çok büyük şekilde 9 saate varan elektrik kesintisi yaşıyoruz. Esnaflarımız, halkımız bu durumdan şikayetçi. Evlerde yaşlılarımız, engelli çocuklarımız var. Oksijen alan çocuklarımız var. 186'ya hiçbir şekilde ulaşılamıyor. Bununla ilgili sadece bana ulaşabiliyorlar ben de elimden geldiği kadar yetkililere ulaşmaya çalışıyorum ama yetkililere de ulaşamıyoruz. Bu konuda çok zor durumdayız. Karabağlar olarak yaklaşık 12 mahallede böyle bir sıkıntımız var. İçerilere doğru gidildikçe daha da büyük sıkıntılar. Biz de bir trafo iki trafoysa içerideki mahallelerde üçer beşer trafolarda sıkıntı var. Bu altyapıyı geliştirmedikleri için 20-30 yıl önceki eski altyapılarla mevcut duruma müdahale etmeye çalışıyorlar ama yetersiz. Gelip elektriği açtıklarında en fazla 1-2 saat enerji verilebiliyor. Ondan sonra tekrar gidiyor. Bu çözümsüz bir noktaya geldi. Büyük kaos yaşıyoruz şu anda" diye konuştu.

"İsyanım var"

Mahalle sakini Emine Çoban, "Dolabım bozuldu. Milyarım var dolapta. Bunu kim ödeyecek, suçumuz ne bizim? Bir gün olur, iki gün olur ama perşembeden beri yeter ya. Kim yapıyorsa ona isyanım var. Bir gün olur iki gün olur. Sabrederiz insanlık hali. Ama bu kaç gündür ya? Ben kalp hastasıyım. Ben krize giriyorum. Kalbim kötü şu anda. 160 liraya bamya aldım. Ben onu bedenim için faydalı diye aldım, dolaba koydum. Attım hepsini erimişler. Bunu kim ödeyecek" dedi.

"Benim zararımı kim karşılayacak?"

Mahalle sakini Turan Kama ise şunları söyledi:

"Perşembe gününden beri sürekli elektrikler kesilip gelip gidiyor. Eşyalarımız bozulmak üzere. Yıl olmuş 2024, millet uzaya gidiyor biz de burada sürekli elektrik sıkıntıları var. Çocuklar uyuyamıyor. Ufak çocuğum var benim. Hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde. Buna bir çözüm bulunması lazım. Gediz Elektrik'in buna bir el atması lazım. Yetkililere ulaştığımızda 'arıza çözülmek üzere, arkadaşlarımız ilgileniyor' diyorlar. Ama hala bir çözüm yok. Bugün 13: 30'da gitti, saat 6-7 oldu hala elektrik gelmedi. Bekliyoruz ne zaman gelecek diye. Dolaplarımızdaki etlerimiz eridi, atmaya başlıyoruz. Bizim bu zararımızı acaba karşılayacaklar mı? Yetkililere söylediğimizde 'biz de sadece beyaz eşyalar ya da televizyonlarınızı karşılayabiliriz, buzdolabının içi bizi ilgilendirmiyor' diyorlar. Benim zararımı kim karşılayacak? Ben daha pazarımı yeni gördüm. Yoğurdum bozulmaya başlıyor. Sütüm bozuluyor. Ülkedeki durum malum hemen alınmıyor bunlar. En kötü bir yoğurt 100 lira. Gediz Elektrik'in artık istifa etmesi lazım ya da bir şeyler yapması lazım. Yazın bu sıcak aylarında bunu yaşanması çok sıkıcı bir şey. İnsanlar geriliyor. İşten geliyorsun; ev sıcak oturamıyorsun, yatamıyorsun. Biz yetkililere sesleniyoruz; bir an önce bunu çözsünler. Büyükşehirde, İzmir'de yaşıyoruz. Köyde yaşamıyoruz."

Asiye Şahin ise elektrik kesintileri nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, buzdolabında ne varsa bozulduğunu ifade etti.

"İş yapamıyorum"

Mahallede 21 yıldır esnaflık yapan Mustafa Keskin, "Yaklaşık bir haftadır elektrik belli, belirsiz gidip geliyor. Ben mahalle bakkalıyım, mağdurum. Dolaplarım çalışmıyor, içerisindeki süt ürünleri tahriş oluyor. Bu duruma çözüm bulsalar iyi olur. POS cihazı çalışmadığı için alışveriş olmuyor. Müşteri ürün alamıyor, ben de iş yapamıyorum. 8 saat süren elektrik kesintileri yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

Mahalle Sakinleri ile röportaj

Metin Oktay Mahallesi Muhtarı Şahin Demir ile röportaj

Mahalleden detay görüntü

Marketten detay görüntü

Kaynak: ANKA / Yerel

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