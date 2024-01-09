İzmir'de Sokak Hayvanları İçin Modern Hastane Hizmete Açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının daha gelişmiş imkanlarla tedavi edilmesini sağlayacak Seyrek Hayvan Hastanesi'ni bu ay içinde hizmete alıyor. Türkiye'nin en modern ve kapsamlı sokak hayvanları hastanesinin İzmir'de kurulduğunu söyleyen Başkan Tunç Soyer, "İzmirlilerin içi rahat etsin, sokak hayvanlarımıza 7/24 hizmet verecek olağanüstü donanımlı teknik ekibimiz, son derece yüksek standartta hastanemiz var" dedi.

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menemen Seyrek'te hayvan hastanesi kurdu. Son teknoloji cihazlar, steril ortam ve muayene imkanlarıyla ülkeye örnek olacak Seyrek Hayvan Hastanesi'nde sahipsiz sokak hayvanları tedavi edilecek. Yoğun bakım ve yatan hasta üniteleri bulunan, yenilenebilir enerji kullanması nedeniyle "sıfır karbonlu hastane" olarak tanımlanan Seyrek Hayvan Hastanesi, bu ay içinde hizmete açılacak. Yaklaşık 600 metrekare kapalı alana sahip hastanede, uzman veteriner hekim kadrosu ile cerrahi operasyonlar yapılacak, kedi ve köpekler daha modern tedavi imkanlarına kavuşacak.

SOYER: "24 SAAT HİZMET VERECEK"

Açılış öncesi hastanedeki son hazırlıkları yerinde inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu'dan bilgi aldı. Başkan Tunç Soyer, "Çok ciddi bir yatırımla, sadece İzmir'in değil Türkiye'nin en büyük hastanesini hizmete açacağız. Olağanüstü yüksek standartta hastane ekipmanı ile donatıldı. Röntgen, ultrason, ameliyathane, kuvöz gibi her türlü eksiğin tamamlandığı bir hastaneyi kente kazandırıyoruz. İzmirlilerin içi rahat etsin, sokak hayvanlarımıza 7/24 hizmet verecek olağanüstü donanımlı teknik ekibimiz var. Son derece yüksek standartta hastanemiz var. Onları doyuracak sağlıklı lezzetli mamalarımız var. Burası dört dörtlük bir tesis" diye konuştu.

POLAT: "ÜLKEMİZDE ÖRNEK ALINACAK TESİSİ HİZMETE SUNMUŞ OLACAĞIZ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik İşleri Şube Müdürü Umut Polat, "Sahipsiz hayvanlara yönelik verdiğimiz hizmetlerin aslında daha da ivme kazandığının bir göstergesi bu. Burası tam donanımlı, 24 saat açık olacak bir tesis. Modern ekipman ve cihazlarla, uzman hekimlerle 24 saat vatandaşlarımızın ya da acil müdahale ekiplerimizin getireceği sokak hayvanlarının tıbbi tedavileri burada gerçekleşecek. Tesisimiz kompleks yapıya sahip. Hayvan mezarlığımız ve geçici bakım evimiz de bu tesis içinde bulunuyor. Ülkemizde örnek alınacak bir tesisi hizmete sunmuş olacağız" dedi.

HASTANEDE TEMİZ ENERJİ

Seyrek Hayvan Hastanesi'nin tüm elektrik ihtiyacı, kurulan güneş enerji panellerinden sağlanıyor. Tesise yerleştirilen güneş enerjisi panelleri ile temiz enerji elde ediliyor. Ayrıca burada üretilen güneş enerjisi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki ihtiyacın bir bölümünü karşılıyor.