İzmir'de Depremle Yaşam Sempozyumu Yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kent Konseyi ve TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi iş birliğiyle "Depremle Yaşam Sempozyumu" yapıldı. Sempozyumun çıktıları kitaplaştırılarak ilgili kurum ve kuruluşlara rehberlik etmesi sağlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kent Konseyi ve TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi iş birliğiyle "Depremle Yaşam Sempozyumu" yapıldı. Sempozyumun çıktıları kitaplaştırılarak ilgili kurum ve kuruluşlara rehberlik etmesi sağlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kent Konseyi ve TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi işbirliğiyle "Depremle Yaşam Sempozyumu" İzmir Mimarlık Merkezi'nde yapıldı. Sempozyuma Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer adına İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı İlker Kahraman, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, İzmir Kent Konseyi Kentsel Dönüşüm Çalışma Grubu Kolaylaştırıcısı, yüksek mühendis ve mimar Ali Ekinci, alanında uzman birçok mühendis, mimar, akademisyen, kent konseylerinin başkanları, dernek ve meslek odalarının temsilcileri, İzmir Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri Nusret Doğan Albayrak, Metin Cingöz, Canan Aydemir Özkara ve Ferdi Erten ile yurttaşlar katıldı.

İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, deprem kuşağında yer alan bir ülkede yaşanıldığının unutulmaması gerektiğini belirterek, "İzmir Kent Konseyi'nin Yürütme Kurulu üyeleri arasında yer alan birçok mühendis, mimar ve meslek odasından temsilciler ile bu konuda çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

İmar yasalarının ve yönetmeliklerin birbirleriyle çeliştiği pek çok nokta olduğunu, merkezi idare ile yerel idare arasındaki yetki karmaşası ve yargıya yansıyan uyuşmazlıkların çok uzun yıllara dayanması gibi olumsuzluklar yaşandığını söyleyen Nilay Kökkılınç, "Bu kadar mevzuata bağlı bir sistemin içerisinde, yerel yönetimlerin merkezi idareye bu kadar bağlandığı ve sivil toplum örgütlerinin inisiyatif kullanamayacak kadar güçlü kılınmadığı bir sistemde maalesef kentsel dönüşümde yol almak çok zor" diye konuştu.

Kökkılınç ayrıca, sempozyumun kitaplaştırılacağını söyleyerek, görüş ve önerilerinde ilgili kurum ve kuruluşlara ışık tutmasını dilediğini ifade etti.

"HAFIZAYI HAREKETE GEÇİRMELİYİZ"

İzmir Kent Konseyi Kentsel Dönüşüm Çalışma Grubu Kolaylaştırıcısı, yüksek mühendis ve mimar Ali Ekinci de deprem başta olmak üzere doğal afetlerde yaşamlarını yitirenleri ve bu acıların nedenlerinin unutulmaması gerektiğini söyledi. Ali Ekinci, hafızayı diri tutmanın yollarını ve yöntemlerini tartışacaklarını belirtti.

TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı İlker Kahraman ise Türkiye'de 11 ilii etkileyen deprem felaketinin ardından TMMOB olarak bölgede yürüttükleri çalışmaları anlattı. Kentsel dönüşüm yasası ile ilgili görüşlerini dile getiren İlker Kahraman, "Bu toprakların ve insanların bir kentleşme hafızası var. Bu hafızayı harekete geçirmeliyiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e vekaleten sempozyuma katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu da 2020 yılında meydana gelen İzmir depremi ve 2023 yılında 11 ili etkileyen büyük depremde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmaları anlattı. Şükran Nurlu, başta deprem olmak üzere doğal afetlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimleri ve çalışmaları hakkında sempozyumun katılımcılarına bilgi sundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in dirençli kentler yaratma çalışmalarının uluslararası arenada da örnek teşkil ettiğini aktardı.

DOĞRU VE HIZLI MÜDAHALE VURGUSU

Açılış konuşmalarının ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve İzmir Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Nüsret Doğan Albayrak'ın yer aldığı açılış oturumuna geçildi.

Zeydan Karalar, Adana ile birlikte toplam 11 ilde yıkıma yol açan büyük deprem felaketinde Adana Büyükşehir Belediyesi olarak sahada yürüttükleri çalışmaları aktardı. Meslek odalarının ve sivil toplumun gerektiğinde başta yerel yönetimler olmak üzere merkezi idareyi de denetleyen bir mekanizma olması gerektiğini belirten Zeydan Karalar, kent konseylerinin önemine değindi. Deprem başta olmak üzere doğal afetlerde doğru ve hızlı müdahalenin gerekli olduğunu söyleyen Zeydan Karalar, bu gerekliliğin yerine getirilmesi için yerel yönetimlerin elinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İzmir Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Nüsret Doğan Albayrak da İzmir'in ve son olarak Türkiye'nin yaşadığı deprem ve sel afetlerini hatırlatarak, doğal afetlerde can ve doğal yaşam alanlarının kaybının olmaması adına rant ve haksız kazancın önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. Açılış oturumunun sonunda soru-cevap bölümüne geçildi.

Sempozyum "Ansızın Gelen Yıkımlar" başlığında Yüksek Mühendis-Mimar Ali Ekinci, Adana Kent Konseyi Başkanı Haşmet Biçer, Arsuz Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek, Mimarlar Odası Samsun Önceki Dönem Başkanı İshak Memişoğlu, "Acılarımızı Paylaşan Var Mı?" tematik sunumuyla Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı ve Jeoloji Mühendisi Koray Önalan, Mimar Şeref Aldemir, Sosyolog Dr. Buket Yılmaz, "Meslek Odaları ve Deprem-Sel-Yangın" başlığında ise Prof. Dr. Zafer Akçığ, Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nden Sevgi Kıldiş, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nden Nilgün Atabay, Şehir Plancıları İzmir Şubesi'nden Yusuf Ekici, Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nden Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Doğan Yaşar'ın sunumlarıyla devam etti.

İzmir Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Nüsret Doğan Albayrak'ın değerlendirme oturumu ile sempozyum sona erdi.