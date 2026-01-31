İzmir'de '1001 Hatim' duası yapıldı

İzmir'de yaklaşık 500 yıldır sürdürülen "1001 Hatim" geleneği kapsamında okunan 10 bin 554 hatmi şerifin duası için İzzet Erişen Camii'de program düzenlendi.

Erzurum'da İslam alimi Pir Ali Baba tarafından 1500'lü yıllarda başlatılan ve asırlardır sürdürülen "1001 Hatim" geleneği, bu yıl ilk kez İzmir'de de gerçekleştirildi. Yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip olan bu köklü gelenek kapsamında okunan hatm-i şeriflerin duası, öğle namazı öncesinde yapıldı.

Bir ayı aşkın süredir devam eden hatimlerin tamamlanmasının ardından, son dua için İzzet Erişen Camii'nde özel bir program düzenlendi. Gençten yaşlıya çok sayıda vatandaşın katıldığı programda, Bayraklı Müftülüğü Musiki Korosu ilahiler seslendirdi; ardından birçok değerli imam hatip tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Bayraklı İlçe Müftüsü Mehmet Ali Kuştaş da "1001 Hatim" geleneği kapsamında 10 bin 554 hatmi şerif okunduğunu ifade etti.

Öte yandan programa Diyanet İşler Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin de katılım gösterdi.

Mehmet Ali Kuştaş: "10 bin 554 adet hatmi şerif okundu"

Yapılan bu programdan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Bayraklı İlçe Müftüsü Mehmet Ali Kuştaş, "Asırlar evvel Erzurum'da Pir Ali Baba Hazretleri'nin manevi bir zırh olarak başlattığı 1001 hatim geleneğini İzmir'imizde hassaten Bayraklı'mızda ihya etmenin, yaşatmanın, başlatmanın mutluluğu içerisindeyiz.

Bayraklı'mızda geleneksel hale getirmeye gayret ettiğimiz geçmişi geleceğe taşımanın 1001 hatim ve daha fazlasını okumanın, Allah'ın kelamını hatmetmenin haklı mutluluğu içerisindeyiz. Kur'an-ı Kerim Rabbimizin bizlere en büyük ikramı, kainatın kalbi ve insanlığın yegane rehberidir.

Rabbimiz şöyle buyurur: 'Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa ve bir rahmettir. Aziz kardeşlerim, Ecdadımız bu geleneği başlatırken Kur'an-ı Kerim'in toplumları bela ve musibetlerden koruyan manevi bir zırh olduğuna inanmışlardır.'

Bizler de bugün aynı niyet aynı niyetle okunan her harfin, her hatmin ilçemizi ve aziz vatanımızı her türlü afet ve musibetten muhafaza edilmesi gayesiyle yola çıkmış bulunmaktayız. Memnuniyetle ifade etmem gerekir ki, Bayraklı'da tüm vatandaşlarımız bu programa beklediğimizin, düşündüğümüzün çok ötesinde rağbet etmişlerdir" dedi.

"Tam 10 bin 554 adet hatmi şerif indirilmiştir"

Bu yola 1001 hatmi şerif hedefi ile çıktıklarını vurgulayan Kuştaş, "Ancak Bayraklı halkının Kur'an sevdası bu mübarek sayıyı kat be kat artırmış, hamdolsun bugün itibariyle tam 10 bin 554 adet hatmi şerif indirilmiştir.

Bu muazzam rakam bayrağımızın Kur'an'a olan sadakatinin ve manevi susuzluğunun en güzel tezahürüdür. Din görevlilerimiz ve cemaatimiz bu hatimleri sadece camilerimizde değil, kendi evlerinde ve ailece de okuyarak hanelerini birer nur ocağına çevirmişlerdir.

1001 hatim geleneği ve bugün ulaştığımız bu 10 bin 554 sayısı bir toplum Kur'an etrafında kenetlenince nasıl sarsılmaz bir kale oluşturduğunun en somut nişanesidir" diyerek sözlerini noktaladı.