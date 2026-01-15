İzmir'de 45 Yeni Ambulans Hizmete Alındı, Sayı 200'e Yükseldi

(İZMİR) - İzmir Şehir Hastanesi'nde düzenlenen törenle 45 yeni ambulans hizmete alındı, İzmir'de ambulans sayısı 200'e yükseldi. Törende konuşan Vali Elban, "Biz sağlık alanında sadece binalarıyla, sadece araç gereçleriyle, sadece 112'siyle değil, aynı zamanda personeliyle de dünyada parmakla gösterilen en önde olan ülkelerden birisiyiz" dedi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından temin edilen 45 yeni ambulans, İzmir Şehir Hastanesi'nde düzenlenen törenle hizmete alındı. Yeni ambulanslarla birlikte kent genelindeki ambulans sayısı 200'e ulaştı.

Törende İzmir Valisi Süleyman Elban, İl Sağlık Müdürü Ahmet Kul, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan birer konuşma yaptı.

Vali Süleyman Elban, Türkiye'nin sağlık alanında dünyada örnek gösterilen ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Biz sağlık alanında sadece binalarıyla, sadece araç gereçleriyle, sadece 112'siyle değil, aynı zamanda personeliyle de dünyada parmakla gösterilen en önde olan ülkelerden birisiyiz. ve bütün bunlara rağmen hala durmuyoruz ve bu alanda hizmet kalitemizi ve hızımızı artırmak için sürekli bir çaba içerisindeyiz. Tüm Türkiye'de. ve bütün bunlar da gösteriyor ki bu konuda dünyada rakibimiz yok. Biz kendi kendimizle yarışıp, kendi rekorumuzu egale etmeye ve kendimizi daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Bütün bunları niye yapıyoruz? İnsanımız daha sağlıklı olsun. Eğer varsa bir ıstırabı, sıkıntısı en kısa zamanda giderilsin. Dolayısıyla vatandaşına değer vermek, vatandaşına kıymet atfetmek, vatandaşına kaliteli ve hızlı hizmet sunmak; işte bu sağlık hizmetleri bunun en güzel örneğidir" dedi.

"İzmir, Türkiye ortalamasının üstünde"

İzmir İl Sağlık Müdürü Ahmet Kul da "İzmir'de acil sağlık hizmetlerini daha hızlı, daha güçlü ve daha erişilebilir kılmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün itibarıyla ilimizde 124 acil sağlık hizmetleri istasyonu ve bin 900 tıbbi personel ile acil sağlık hizmetleri sunulmaktadır. Bu güçlü insan kaynağı, sahadaki başarımızın en önemli temelini oluşturmaktadır. İlimize tahsis edilen 45 yeni ambulans ile birlikte ambulans filomuz 200'e yükselmiştir. Ayrıca envanterimizde 4 yeni doğan, 3 yoğun bakım, 2 dört sediyeli, 1 kar paleti takılabilen, 1 helikopter ve 11 motosiklet ambulansı olmak üzere toplam 22 özel donanımlı ambulans aktif olarak görev yapmaktadır. Bu güçlü altyapının somut karşılığını sahada net bir şekilde görmekteyiz. Avrupa ve Amerika'da ambulansların olay yerine ulaşma süresi 15–20 dakikaları bulurken, ülkemizde bu süre ortalama 7 dakika düzeyindedir. İzmir'deki başarımız ise Türkiye ortalamasının da üzerindedir. İlimizde kentsel alanlarda ortalama 7 dakikadan daha kısa sürede olay yerine ulaşmaktayız. Ülkemizde ilk 10 dakika içinde kentsel vakaya ulaşma oranı yüzde 85 iken, ilimizde bu oran yüzde 93'tür. Bu başarıda en büyük pay, gece gündüz demeden her koşulda fedakarca görev yapan acil sağlık çalışanlarımıza aittir" ifadelerini kullandı.

"Günü kurtarmadık, geleceği planladık"

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da şehir hastanelerinin afetler, pandemi ve kitlesel acil durumlarda kritik rol üstlendiğini belirterek, "6 Şubat depremlerinde, pandemi sürecinde, büyük kazalarda ve kitlesel acil durumlarda Türkiye'nin sağlıkta neden güçlü olduğu çok net bir şekilde görülmüştür. Ambulansınız hızlı olabilir; ama onu karşılayacak donanımlı bir şehir hastanesi yoksa bu sistem eksik kalır. İşte AK Parti tam da buradadır. Hızlı ambulans, güçlü hastane, nitelikli personel ve eşit hizmet, sizlerin emeğiyle çok daha fazla anlam kazanıyor. Gece gündüz demeden, bayramda, afette, krizde, her çağrıda görev başına koşan sağlık çalışanlarımız da Türkiye'nin gücüdür. Devlet araç alır, bina yapar; ama o sistemi yaşatan insanlardır. Sizlersiniz. Çok kıymetli, malum. Bizler AK Parti olarak sağlıkta laf üretmedik. Altyapı kurduk, günü kurtarmadık, geleceği planladık. İhmali değil, güveni büyüttük. Bugün İzmir'de hizmete aldığımız bu ambulanslar ve bunlar gibi yapacağımız çok kıymetli sağlık yatırımları, inşallah sizlerle beraber çok daha güçlenecektir" diye konuştu.

Kürsüde 24 yıllık iktidar özeti

AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, "Bu koskoca İzmir'de, şehrimizin merkezinde çok eskiden, bundan yaklaşık 20 sene evvel İzmirli hemşehrilerimizin mecburen sağlık ihtiyaçları için kapısına gittiği topu topu 3 tane büyük hastane vardı. Bunlardan bir tanesi Tepecik, diğeri Yeşilyurt. Çocuklarımız için de Behçet Uz Çocuk Hastanesi. Tabii bunların 20–25 sene önceki hallerini İzmirli büyüklerimiz, İzmir'de yaşayan vatandaşlarımız eminim ki çok iyi biliyorlar. Çok rezil haldeydi. Her tarafı dökülen fiziki binalardaydı. ve koğuşlarda üst üste yatan hastaları ben çok iyi, Tepecik Hastanesi'nde, Yeşilyurt Hastanesi'nde hatırlıyorum. Hijyenin olmadığı koridorlar ve insanların, çocukların oraya girmekte zorlandığı, tedavi almakta zorlandığı fiziki alanlar mevcuttu" dedi.

İnan, şöyle devam etti:

"Peki biz ne yaptık? Eserlerimiz burada, ortada. Bakanlığımız tarafından İzmir'imize, şehrimize 2003 yılından itibaren İzmir genelinde yatırım bedeli toplam 70 milyar TL'lik, 1 milyon 333 bin metrekare kapalı alana ve 5 bin yatak kapasitesine sahip tam 140 inşaatı, 140 sağlık tesisini tamamlayarak İzmirli hemşehrilerimizin hizmetine sunduk.

Bunlardan 88'i 1. basamak, 52'si ise tam teşekküllü 2. ve 3. basamak sağlık tesisi ve hizmet binasıdır. Burası İzmir'in ve Ege'nin en büyük şehir hastanesi ve Türkiye'nin gururudur. Burası sadece bir bina değil, adeta Ege Bölgesi'nde şifa fabrikası haline dönüşmüş büyük bir sağlık kampüsüdür. Tam 2 bin 60 yatak kapasitesi, 340 tane polikliniği ve 55 tane ameliyathanesiyle birlikte 450 yoğun bakım yatağıyla dünya standartlarının üzerinde büyük bir sağlık merkezidir.

Şu aşamada yatırım bedeli toplam 3 milyar TL olan ve 52 bin metrekare kapalı alana ve 50 yatak kapasitesine sahip toplam 16 yatırımın da inşaatı devam ediyor. İlimiz genelinde devam eden yatırımlar için sadece 2025 yılında harcanan güncel ödenek bedeli 1 milyar TL'dir. 2026'nın ilk 8 ayında Dikili'de çok güzel bir hastaneyi hayata geçireceğiz. Yine öte yandan Selçuk ilçemizde devasa bir sağlık kampüsünü de hayata geçireceğiz. Bu iki hastanenin yatırım tutarı da 700 milyonu aşmış durumda.

Tabii burada önümüzdeki süreçte toplamda İzmir'imize, şehrimize ortaya koyduğumuz sağlık alanındaki projeler ve hedeflerimizin toplam yatırım bedeli de, değerli hemşehrilerim, 30 milyar TL'yi bulacaktır. 634 bin metrekare kapalı alana ve 2 bin yatak kapasitesine sahip toplam 38 yatırımın da arsa temini ve projelendirme süreci sürmektedir. Yani bu konuda da milletvekillerimizle birlikte yeni projeler için 30 milyarlık bir kaynağı da ayırmak üzere kolları sıvadık. Şehrimizin yatırımlarını da bu vizyon kapsamında takip ediyoruz.

Şehrimizde 400 yataklı Bayraklı Devlet Hastanesi, 400 yataklı yeni şehir eğitim araştırma hastanesi Yeşilyurt ve Menemen'de inşallah kazandıracağımız 250 yataklı yeni hastanede çalışmalar hızlıca devam ediyor. Bu konuda da inşallah en kısa zamanda Bayraklı, Yeşilyurt ve Menemen'deki sağlık kampüslerimizi çok hızlı bir şekilde, özellikle Bayraklı olmak üzere, şehrimize kazandıracağız.

Buradaki yatırımlarımız da biliyorsunuz deprem gerçeğiyle birlikte yürütülüyor. Tabii şimdi bunları anlattım; hep beraber elimizi vicdanımıza koyup hakkı da teslim etmemiz gerekiyor. Tamamladığımız ve devam eden projelerle birlikte İzmir'e toplam 100 milyar TL'lik devasa bir sağlık yatırımı kazandırıyoruz. Biz bu 100 milyarlık yatırımı yönetiyoruz. Burada büyük bir gayreti ortaya koyuyoruz. 2002 yılında şehrimizde ambulans sayısı kaçtı biliyor musunuz? Yani koskoca Bergama'dan Beydağ'a kadar sadece 30. Bugün biz bu açılışta beraber 45 tane daha yeni ambulansı filomuza ekliyoruz. Yani 2002'de 30 taneydi, bugün biz 200 tane ambulans filosuna ulaşmış durumdayız.

Biraz önce Ceyda Hanım trafikteki ambulanslarımızın performansını da söyledi: 7 dakika. Öyle değil mi? ya bu 7 dakika ne İngiltere'de, ne Amerika'da, ne Avrupa'nın diğer ülkelerinde var. Oralarda yarım saatte, 40 dakikada ambulans bulabilirseniz o da. Yani o sağlık ihtiyacını cevap verebilen bir kuruluş bulabilirseniz o da yarım saat, kırk dakikada hallolabilen meseleler. Hamdolsun, şehrimizde bu iş 7 dakikada halloluyor. Neye rağmen? İzmirlinin çilesine rağmen, İzmir trafiğine rağmen 7 dakika. Bu da açıkçası büyük bir başarıdır."