İzmir'de 23 Nisan İçin Dolu Dolu Program

İZMİR (ANKA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı şenlik havasında kutlayacak. Gündoğdu'dan Lozan'a kortejle başlayacak program kapsamında Kültürpark ve İzmir Marina'da tiyatrodan konsere atölyelerden kano ve kürek eğitimlerine kadar gün boyu çocuklar için birbirinden renkli etkinlikler düzenlenecek. 23 Nisan'da Limontepe'de çocuk parkının, 24 Nisan'da ise Tire Çocuk Belediyesi'nin açılışı yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenleyeceği etkinliklerle çocuklar bu yıl bayramı doyasıya kutlayacak. 23 Nisan Cumartesi günü Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda saat 12.00'de başlayacak kortej ile Kültürpark Lozan Kapısı'na kadar yürünecek. Kültürpark'ta gün boyu çocuklar için hazırlanmış etkinlikler var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de programa katılarak çocuklarla buluşacak. 23 Nisan'da Limontepe'de çocuk parkının, 24 Nisan'da ise Tire Çocuk Belediyesi'nin açılışı yapılacak.

KÜLTÜRPARK'TA ÇOCUK ATÖLYELERİ

23 Nisan'da Kültürpark'ta çocuklar pek çok eğlenceli etkinliğe katılabilecek. İzmir İçin Söyle Çocuk Korosu, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Al Farah Çocuk Korosu, tiyatro ile sirk gösterisi, Çok Sesli Çocuk Korosu ve Ezo Sunal Lalala konseri şenliğe renk katacak.

Şenlikte çocukların ilgisini çekecek etkinliklerden biri de çocuk atölyeleri olacak. Kültürpark'ta saat 12.00'de başlayacak "Kültür ve Coğrafya", "Mutfak", "Akıl Oyunları", "Yaratıcı Drama", "Yapı İnşaat", "Robotik Kodlama", "Dil", "Jimnastik ve Spor", "Küçük Sanatçılar", Müzik ve Ritm", "Origami", "Fen ve Doğa" ile "Matematik" atölyelerine katılan çocuklar deneyerek öğrenme şansı elde edecek.

LİMONTEPE'DE PARK AÇILIYOR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dört ilçede de Büyükşehir'in düzenlediği etkinliklerle kutlanacak. 22 Nisan Cuma günü saat 14.00'te Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda Seferihisar Çocuk Belediyesi Halk Oyunları gösterisi, Çocuk Tiyatrosu, Ritim Dans Topluluğu, konser ve DJ performansları yapılacak.

23 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'te Limontepe Bahriye Üçok Mahallesi 9683 Sokak'taki Şehit Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu Parkı'nın açılışı Başkan Tunç Soyer'in katılımıyla yapılacak. Acil Çözüm Ekipleri'nin tespit ettiği "park ve yeşil alan" talebi üzerine hayata geçirilen park, çocuk şenliğiyle açılacak. Program kapsamında illüzyon ve kukla gösterilerinin yanı sıra Ritim Dans Topluluğu sahne alacak. Seferihisar Çocuk Belediyesi Halk Oyunları, DJ performansları ve tiyatro gösterisi de yapılacak.

TİRE ÇOCUK BELEDİYESİ HAYATA GEÇİYOR

24 Nisan Pazar günü saat 12.00'de ise Başkan Soyer'in katılımıyla Tire Çocuk Belediyesi'nin açılışı yapılacak. Tire Belediyesi Gölet Parkı'nda yine halk oyunlarından çocuk korosu ve tiyatrosuna kadar pek çok etkinlik var. Aynı gün Seferihisar Çocuk Belediyesi'nde de şenlik var.

"DAHİ MOZART AKSİ BEETHOVEN"

23 Nisan'da Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Büyük Salon'da saat 18.00'de AASSM Senfoni Orkestrası'nın 23 Nisan Özel Konseri var. İbrahim Yazıcı yönetimindeki "Dahi Mozart Aksi Beethoven" konserine Başkan Soyer de katılacak. Geçen aylarda AASSM Küçük Salon'da sergilenen ve biletleri hızla tükenen 'Bu Ne Biçim Mozart ve Hay Aksi Beethoven' gösterilerinin 23 Nisan'a özel bir düzenlemeyle sunulacağı konserde, çok bilinen klasik müzik eserlerinin seslendirilmesinin yanı sıra Devlet Tiyatrosu sanatçısı Ulaş Narlı genç Mozart ve Şevki Çepa genç Beethoven rollerinde olacak.

İzmir Bahar Lions Kulübü Derneği iş birliğiyle 24 Nisan'da saat 14.30'da ise 98 çocuğun değişik enstrümanlar çalarak oluşturduğu Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası piyanist Gülsin Onay ile sahne alacak. Orkestrayı Can Okan yönetecek.

"ROBİNSON DANS ÖĞRENİYOR"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), ilk çocuk oyunu olan "Robinson Dans Öğreniyor" ile 23 Nisan'da çocukları tiyatro ile buluşturacak. Art arda sahneye koyduğu üç oyunun ardından çocukları da unutmayan İzBBŞT, Kültürpark'ta İzmir Sanat Merkezi'nde saat 15.00'te prömiyerini yapacağı oyunla sezon boyunca sahnede olmaya devam edecek.

DENİZE MERAKLI ÇOCUKLAR MARİNA'DA

23 Nisan'da İzmir Marina'da çocukların denizle ilişkisini güçlendirecek etkinlikler de planlandı. Boyama, resim ve origami etkinliklerinin yanı sıra saat 11.00 ile 17.00 arasında denizci düğümü öğretisi, halat çekme yarışmaları, kayık ve tekne tanıtımları, kano ve kürek eğitimi olacak. Ayrıca Üçkuyular İskelesi'nden Tarihi Bergama Vapuru'yla 12.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz Körfez Turu düzenlenecek. İzmir Marina'da ayrıca tekne ve tekne malzemeleri sergisi gezilebilecek ve gün boyunca DJ performansları ile yerel müzik gruplarının konserleri olacak.

KONAK METRO GALERİSİ ATATÜRK FOTOĞRAFLARI SERGİSİYLE AÇILACAK

23 Nisan'da Konak Metro Galeri'de Hanri Benazus Koleksiyonu Atatürk ve Çocuk Fotoğrafları Seçkisi isimli sergi açılacak. İzmir'e kazandırılan Konak Metro Galerisi bu etkinlikle sanatseverlerle ilk defa buluşacak. Sergide Mustafa Kemal Atatürk'ün Trablusgarp'ta bulunduğu 1912 yılından 1938 yılına kadar çocuklarla birlikte geçirdiği çok özel anılarından kareler bulunuyor. Açılışa Başkan Tunç Soyer de katılacak.

Milli Egemenlik Evi Çetin Emeç Sanat Galerisi'nde 23 Nisan'da açılacak Çocuk Resim Sergisi ise 15 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İş Bankası ve İş Sanat iş birliğiyle açılan ve Milli Mücadele'ye dair en kapsamlı sergi olan 'Büyük Zafer'in 100. Yılına Doğru İstiklal Sergisi'nde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir program da hazırlandı. 23 Nisan Cumartesi günü Kültürpark Atlas Pavyonu'ndaki sergiye gelen ziyaretçiler, harp coğrafyacısı Dr. Selim Erdoğan rehberliğinde Milli Mücadele ve Büyük Zafer'in detaylı anlatımıyla sergiyi gezebilecek.

DOĞAL YAŞAM PARKI ÜCRETSİZ OLACAK

21 Nisan'dan 28 Nisan'a kadar 7 boyunca İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret eden çocuklardan (0–15 yaş) giriş ücreti de alınmayacak.