İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan: 2025 Yılı Boyunca Adalet Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Kapsamlı ve Kararlı Adımlar Atıldı

(İZMİR) – İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, "2025 yılı boyunca adalet hizmetlerinin hızlandırılması, mağdurların korunması, kamu düzeninin tesisi ve toplum güvenliğinin sağlanması amacıyla kapsamlı ve kararlı adımlar atılmıştır. Yeni uygulamalarla soruşturma süreçlerinde hız ve etkinlik sağlanmış, koruyucu ve önleyici yaklaşımlar güçlendirilmiş, suçla mücadelede ise tavizsiz ve kesintisiz bir strateji izlenmiştir" dedi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yeldan, kentte yürütülen adli süreçler ve yeni uygulamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2 Ocak 2025'te yürürlüğe giren yeni yönerge ile birlikte, adalet hizmetleri kapsamında kentte huzur ve güvenliği temin etmek amacıyla bir dönüşüm süreci başlatıldığını belirten Yeldan, bu kapsamda Müracaat, Kayıt ve Nöbet Bürosu'nun faaliyete geçirildiği, savcılık işleyişinin hızlandırıldığı ve adli süreçlerde koordinasyonun güçlendirildiğini söyledi. Her gün yapılan strateji toplantılarıyla, önceki gün gelen ihbarlar ve alınan kararların değerlendirildiğini belirten Yeldan, "Adalet mekanizması düzenli olarak gözden geçirilmekte ve sürekli iyileştirme anlayışıyla güçlendirilmektedir" dedi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede "İzmir Modeli"

Başsavcı Yeldan, kadın cinayetlerinin bir kader olmadığını ve kadına yönelik şiddetle mücadelede "İzmir Modeli"nin olumlu sonuçlar vermeye başladığını belirterek, 1 Ocak – 15 Ekim 2025 tarihleri arasında açılan 11 bin 504 soruşturmanın 8 bin 801'i sonuçlandırıldığının 627 şüphelinin tutuklandını söyledi. Şiddet vakalarının bölge sistemiyle takip edildiğini belirten Yeldan, aile içi şiddet vakalarında tekrarlayan olaylara özel dosya incelemeleri yapıldığını ve mağdur odaklı yaklaşımın güçlendirildiğini ifade etti.

Çocukların korunmasına yönelik yeni sistem

Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nun yeniden yapılandırıldığını anlatan Yeldan, çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi ve mağdur çocukların korunması amacıyla erken müdahale ve rehberlik odaklı bir model uygulandığını söyledi. Yeldan, çocuklara yönelik soruşturma süreçlerinde cezalandırma odaklı yaklaşımların ötesine geçilerek, çocuğun korunması-rehabilitasyonu-eğitime yönlendirilmesinin esas alındığını belirterek bu kapsamda açılan dosya sayısının 1 Ocak 15 Ekim 2025 döneminde 4 bin 947'den 5 bin 847'ye yükseldiğini, tutuklamaya sevk edilen 325 çocuktan 222'sinin tutuklandığını, uygulanan tedbirlerin sağlık, danışmanlık ve eğitim şeklinde uygulandığını aktardı.

Uyuşturucuyla mücadele

Yeldan, uyuşturucu suçlarıyla mücadelede 1 Ağustos 2025'te özel olarak kurulan Uyuşturucu Suçları Soruşturma bürosunun aktif görev yaptığını belirterek, "2024 döneminde toplam 32 bin 995 dosya işleme alınmış, ancak hiç adli kontrol tedbiri uygulanmamıştır. 2025 döneminde ise toplam dosya sayısı 39 bin 147'ye yükselmiş ve bu mücadeledeki kararlılık, uygulanan yeni yöntemlerle somutlaşmıştır. Bin 255 dosyada sıkı adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 5 bin 145 dosya için doğrudan iddianame düzenlenerek kamu davası açılmıştır. ?5 bin 162 dosyada kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilerek denetim mekanizması işletilmiştir. Bu tablo, önleyici ve denetleyici hukuki tedbirlerin etkin şekilde kullanılması suretiyle suçun tekrarının engellenmesine yönelik stratejik yaklaşımın benimsendiğini ortaya koymaktadır" dedi.

Terör örgütleri ve illegal yapılanmalarla mücadele

Terör örgütleri ve illegal yapılanmalarla mücadelede kararlılığın artarak sürdürüldüğünü de belirten Başsavcı Yeldan, 2024 yılına kıyasla operasyonel kapasitenin önemli ölçüde güçlendirildiğini söyledi. Yeldan, "Terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda gözaltı sayısı, 581'den bin 666'ya yükselmiştir. Adliyeye sevk edilen şüpheli sayısı, 570'ten bin 193'e yükselmiştir. ?Tutuklanan kişi sayısı, 170'ten 518'e ulaşmıştır. Bu veriler, İzmir'in terör örgütleri ve illegal yapılanmalar karşısında tavizsiz, etkin ve kararlı duruşunu açık biçimde ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

Yeldan, ayrıca çevre ve hayvan haklarına ilişkin kurulan özel büronun bin 314 dosya açtığını, 684 dosyada iddianame düzenlediğini açıkladı.

Sağlık çalışanları, silahlanma ve trafik suçları

Sağlık çalışanlarına yönelik suçlar için kurulan özel büronun 572 soruşturma yürüttüğünü belirten Yeldan, sağlık çalışanlarına yönelik her türlü saldırı ve tehdide karşı sıfır tolerans ve hızlı hareket ettiklerini kaydetti.

Kamu düzeninin korunması ve toplum güvenliğinin sağlanması amacıyla, silahlanma ve trafik güvenliğini tehdit eden eylemlere karşı kararlı ve etkin bir mücadelenin sürdürüldüğünü kaydeden Yeldan, "6136 sayılı Kanun kapsamında yürütülen ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma olaylarında 663 şüpheliden 292'si tutuklanmıştır. ?Alkollü veya uyuşturucu etkisiyle araç kullanma suçundan 800 şüpheliden 715'i hakkında eğitim tedbiri uygulanmıştır. Kamu düzenini ve can güvenliğini tehlikeye atan her eylem, hukuki yaptırımlarla karşılanmakta; toplum güvenliğini tehdit eden tüm davranışlara karşı kararlı ve gecikmeksizin işlem yapılmaktadır" dedi.

Elektronik kelepçe ile takip edilen vaka sayısı 47'den 570'e yükseldi

Mağdurun korunması, kamu güvenliğinin sağlanması ve suç tekrarının önlenmesi amacıyla uygulanan elektronik izleme tedbirlerine ilişkin ise Yeldan, elektronik kelepçe ile takip edilen vaka sayısının 2024 yılında 47 iken, 2025 yılında 570'e yükseldiğini söyledi.

Uzlaştırma ve seri muhakeme usulüyle hızlı adalet

Uzlaştırma Bürosu'nun 2025 yılı içinde 11 bin 106 dosyayı sonuçlandırdığını da aktaran Yeldan, seri muhakeme usulüyle 3 bin 433 dosyada hızlı yargılama gerçekleştirildiğini söyledi.

İzmir'e iki yeni adliye inşa edilecek

İzmir Adliyesi'nin ihtiyaçlara karşılık vermediğini dile getiren Başsavcı Yeldan, kentin kuzey ve güneyinde yeni adliyelerin inşa edilmesinin planlandığını belirterek "Bakanlığımız yeni adliye ihtiyacımızı karşılamak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tahsis edilen İzmir Şehir Hastanesi'nin üstündeki yere bir proje geliştiriliyor. Kısa sürede hayata geçmesini bekliyoruz. İzmir'de bizim isteğimiz iki adliyeli merkez. Kuzey ve bir güney adliyesi. Güney adliyesi Buca'da olacak. Daha yeri netleştirilecek. Ama ilk adliyemiz öncelikle şehir hastanesinin üstüne, Bayraklı'ya inşa edilecek, bununla ilgili süreçler başladı. İnşallah çok gecikmeden temeli atılacak. Bu adliye elden geçirilerek adli hizmetler kullanmaya devam edilecek" ifadelerini kullandı.

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, adaletin tecellisi için kararlılıkla görevini sürdürmeye devam edecek"

Yeldan, açıklamasını şöyle tamamladı:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılı boyunca adalet hizmetlerinin hızlandırılması, mağdurların korunması, kamu düzeninin tesisi ve toplum güvenliğinin sağlanması amacıyla kapsamlı ve kararlı adımlar atmıştır. Yeni uygulamalarla soruşturma süreçlerinde hız ve etkinliğin sağlanmış, koruyucu ve önleyici yaklaşımlar güçlendirilmiş, suçla mücadelede ise tavizsiz ve kesintisiz bir strateji izlenmiştir. Sadece suçluların cezalandırılması değil; suçun önlenmesi, mağdurun korunması, toplumun huzur ve güven içinde yaşamasını ve adalete olan inancın pekişmesini amaçlayan çalışmalarımız, çok paydaşlı ve sistematik bir anlayışla yürütülmüştür. İzmir halkının huzuru ve güveni, adalet mekanizmasının etkinliği ve devletimizin hukuki güvencesi temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda, tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde, vatandaş odaklı ve çözüm üreten anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin bize duyduğu güven ve destek, adalet hizmetlerinin daha ileriye taşınmasında en büyük güç kaynağımızdır. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, adaletin tecellisi için kararlılıkla görevini sürdürmeye devam edecektir."