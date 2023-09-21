İzmir Büyükşehir Belediyesi, Şehit Yakınları ve Gaziler Konukevi'ni Hizmete Açtı. Soyer: "Sizler İçin Ne Yapsak Az"

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Şehit Yakınları ve Gaziler Konukevi'ni hizmete aldı. Açılış töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, şehitlerin ve gazilerin bu vatan için yaptıkları fedakârlıkları unutmayacaklarını belirterek “Bizler sizin için ne yapsak az ne yapsak eksik. Şehitlerimizi aziz hatırasına layık olmak için çalışacağız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Konukevi'ni hizmete aldı. Açılış töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, şehitlerin ve gazilerin bu vatan için yaptıkları fedakarlıkları unutmayacaklarını belirterek, "Bizler sizin için ne yapsak az ne yapsak eksik. Şehitlerimizi aziz hatırasına layık olmak için çalışacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı'nda hizmete sunulan Şehit Yakınları ve Gaziler Konukevi'ni hizmete açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla faaliyete geçen konukevinin açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları, siyasi partilerin, dernek ve odaların temsilcileri, muhtarlar, şehit ve gazi yakınları katıldı.

BU FEDAKARLIĞI UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ

Törende konuşan Başkan Tunç Soyer, şehit yakınları ve gaziler için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları aktardı. 2021 yılı eylül ayında Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü'nü kurduklarını, şehit yakınları ve gazilerden gelen talepler doğrultusunda hizmet veren bu müdürlüğün ardından Kemeraltı'nda şehit yakınları ve gaziler için buluşma noktası olacak lokal açtıklarını kaydeden Soyer, şunları ifade etti:

"Şimdi de sizlerin şehir dışından gelecek yakınlarınızı misafir edecek konukevini açıyoruz. Bizler sizin için ne yapsak az ne yapsak eksik. Hani derler ya bu vatan için kimimiz nutuk çektik kimimiz canımız pahasına mücadele ettik, savaştık. Çok kıymetli vatanımızı bize miras bıraktınız. Biliyoruz ki köklerinden kopmuş bir milletin geleceği olamaz. O kökler sizlerin fedakarlıklarınızla yaşıyor. Bizim de geleceğe taşıyacağımız en kıymetli mirasımız sizlerin verdiği bu mücadele, sizlerin bugün taşıdığı bu izler. Yakınlarınızın kaybıyla yaşadığınız acılar bizim asla unutmayacağımız, unutturmayacağımız en kıymetli hazinemiz. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Bunun sözünün veriyorum. Kararlıyız. Sonuna kadar daha iyisini de yapacağız."

Başkan Soyer konuşmasının ardından konukevini gezdi.

KEMERALTI KESTELLİ BÖLGESİNDE BULUNAN TARİHİ YAPI KONUKEVİ OLDU

Şehit Yakınları ve Gaziler Konukevi Kemeraltı'nda Kestelli Caddesi'ne bağlanan Arap Fırını olarak da bilinen 422 Sokak üzerinde yer alıyor. 19'uncu yüzyıl sonlarında inşa edildiği tahmin edilen tarihi bir yapı yakın geçmişe kadar konut olarak kullanılıyordu. 2019 yılında TARKEM tarafından satın alınan yapının mimari projeleri ÖGET Mimarlık tarafından çizildi. Yapı bodrum kat ve üzerinde iki kattan oluşuyor.