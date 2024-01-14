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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı'nda Ücretsiz İnternet Hizmeti Sunuyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarihi Kemeraltı çarşısında ücretsiz internet hizmeti sağlayan WizmirNet projesini hayata geçirdi. Yurttaşlar uygulamadan memnun.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, altyapısından üstyapısına baştan sona yenilediği ve yeni yüzyılını başlattığı tarihi Kemeraltı çarşısında, 17 noktada ücretsiz olarak faydalanılan WizmirNet projesini hayata geçirdi. Kemeraltı'nda ücretsiz internet kullanan yurttaşlar uygulamadan memnun.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla 770 milyon liralık dev yatırımla çarşının yeni yüzyılını başlattı. Tarihi çarşının atık su, yağmur suyu altyapısı, aydınlatma ve gerilim hatları, yolları, teknolojik altyapısı, güvenliği gibi birçok alanı baştan aşağı yenileyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, 7 gün 24 saat esasıyla ve çarşı esnafının desteğiyle projelerini sürdürüyor. Yepyeni bir yüzyılın başladığı Kemeraltı'nda İzmirliler artık ücretsiz internet hizmeti WizmirNet'ten de faydalanabiliyor.

Ücretsiz internet 17 hizmet noktasında

İzmirliler başta olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin zaman geçirdiği tarihi Kemeraltı çarşısında WizmirNet, 19 Aralık 2023'te hizmet vermeye başladı. Proje kapsamında Kızlarağası Hanı, Ali Paşa Meydanı, Balıkçılar Meydanı, Sinagoglar Meydanı, Milli Kütüphane Caddesi, Anafartalar Caddesi ile birlikte 2 kilometre uzunluğundaki kesintisiz Kemeraltı Çarşı hattında toplamda 17 hizmet noktasının kurulumu yapıldı. Kullanıcılara 120 Mbps bağlantı hızında erişim imkanı sağlayan WizmirNet hizmetinin devreye alındığı tarihten bu yana 25 binden fazla kişi sisteme bağlandı. Bu sürede 2 bin 53 GB download, 148 GB upload gibi büyük bir veri kullanımı yapıldı.

Kemeraltı memnun

Kemeraltı'nda yapılan çalışmaları değerlendiren esnaf Celil Ayhan Sulaş, "40 senedir esnafız. Yapılan tüm yeniliklerden memnunuz. Uzun zamandır yapılamayanlar başkanımız tarafından yapıldı. Bundan sonra bunu korumamız önemli. Çok memnunuz. 1930'larda yapılmış borular gördük. O yıllardan bu yana yapılmamış bir hizmeti başkanımız yerine getirdi. Hizmetlerin devamını diliyoruz. Ücretsiz internetten de çok memnunuz teşekkür ederiz" diye konuştu. Kevser Bozdemir Aslan isimli vatandaş ise "Çok faydalı, konuklarımız soruyordu. Özellikle turistler. Ücretsiz internet olması çok önemli, turizm noktalarında da olması şehrimiz için çok önemli" şeklinde konuştu. 30 yıldır esnaflık yapan Kemal Çetin de, "Kemeraltı'nı daha önce sular basıyordu, sorunlar vardı. Şimdi sorunların çoğu çözüldü. Başkanımız Tunç Soyer yolları, interneti, selleri, problemleri çözdü. Ücretsiz internet mükemmel bir şey. Hem turistler hem de esnaf için çok sevindirici. Gurur duyuyorum böyle olmasından" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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