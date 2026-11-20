(İZMİR) - İzmir Barosu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada çocuk yoksulluğuna, çocuk işçiliğine ve cezaevlerindeki hak ihlallerine dikkat çekti. Çocuklara yönelik cezaların ağırlaştırılmasına tepki gösterilen açıklamada, MESEM uygulamasının kaldırılması çağrısı yapıldı.

İzmir Barosu tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla baro binası önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamayı İzmir Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Üyesi avukat Hasan Han okudu. Basın açıklamasına İzmir Barosu Başkanı Serhat Sökmen, yönetim kurulu üyeleri ve avukatlar katıldı.

Çocuk adalet sisteminin cezalandırma yerine koruma ve önleme ilkeleri üzerine kurulması gerektiğini vurgulayan Han, çocuk yoksulluğu, eğitimden uzaklaşma ve çocuk işçiliğine ilişkin verileri paylaşarak şunları söyledi:

"Çocuk adalet sistemi cezalandırıcı değil, koruyucu, önleyici ve onarıcı olmalıdır. Çocukları suça sürükleyen koşulları ortadan kaldırmadan cezaları ağırlaştırmak, sorunun nedenlerini görmezden gelmektir. Ülkemizde yaklaşık 7 milyon 866 bin çocuk yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındadır. Yaklaşık 612 bin çocuk eğitim sisteminin dışındadır. MESEM kapsamındaki çocuklarla birlikte, çalışma yaşamıyla temas eden çocuk sayısı 1,5 milyona ulaşmıştır ve bu ekonomik istismarın en ağır sonucu da çocukların yaşam hakkının ihlalidir. İSİG Meclisi verilerine göre 2013 yılından bu yana en az 852 çocuk çalışırken yaşamını yitirmiş olup, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ise en az 95 çocuk yaşamını yitirmiştir. Bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 32'lik bir artış anlamına gelmektedir."

"10 KİŞİLİK KOĞUŞTA 21 ÇOCUK"

İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda gerçekleştirilen izleme çalışmasının sonuçlarına da değinen Han, çocukların barınma koşullarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaptığımız son izleme çalışmasında görüştüğümüz çocukların tamamı koğuş kapasitesini aşan barınma şartlarının olduğunu, 10 kişilik koğuşlarda ortalama 18 kişi kaldıklarını, zaman zaman bu sayının 21'e kadar çıktığını ifade etmiştir."

MESEM UYGULAMASININ KALDIRILMASI ÇAĞRISI

Çocuklara yönelik cezaların ağırlaştırılmasına karşı olduklarını belirten Han, MESEM uygulamasının kaldırılması ve eğitim hakkının güvence altına alınması gerektiğini belirterek "Çocuklara yönelik cezaları ağırlaştıran düzenlemelerden vazgeçilmeli; çocuğun üstün yararı ve özgürlüklerinden yoksun bırakmanın son çare olması ilkeleri korunmalıdır. Çocukları ekonomik istismara maruz bırakan, eğitim hakkını engelleyen, eşitsizlikler yaratan, ihmal ve istismara açık hale getiren MESEM uygulaması derhal kaldırılmalıdır. Eğitim her kademede ücretsiz ve kamusal olmalı; okullarda her çocuğa en az bir öğün ücretsiz yemek sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

CEZALANDIRMA YERİNE KORUMA VURGUSU

Çocukların suça sürüklenmesine neden olan koşulların ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Han, "Çocukları korumak, onları cezalandırmakla değil; haklarını güvence altına almakla mümkündür. Çocukların suça sürüklenmesini önlemenin yolu, onları daha uzun süre kapalı kurumlarda tutmak değil, onları bu noktaya getiren koşulları ortadan kaldırmaktan geçer" dedi.

Kaynak: ANKA