İyi Parti Yurt Dışı Türklerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Uz, Kapıkule Sınır Kapısında: "Ülkemizde Yetiştirdiğimiz Bir Doktora, Avrupa'nın Bir...

İyi Parti Yurt Dışı Türklerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, Kapıkule sınır kapısında; yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik bilgilendirme etkinliğine katıldı. Beyin göçü sorununa değinen Uz, "Ülkemizde yetiştirdiğimiz doktorumuz, mühendisimiz, avukatımız beyin göçüne tabi tutulmuş. Bir doktora, Avrupa'nın bir restoranında garsonluk yaparken rastlayabiliyorsunuz. Çok üzücü bir şey" dedi.

İyi Parti Edirne İl Teşkilatı tarafından Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan gurbetçilere yönelik bilgilendirme yapıldı ve broşür dağıtıldı. Etkinliğe; İYİ Parti Yurt Dışı Türklerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz ve İYİ Parti milletvekilleri ve parti yöneticileri katıldı.

İYİ Parti olarak yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarıyla ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, yurtdışındaki vatandaşların yaşadıkları sorunları 14 ana madde üzerinde tespit ettiklerini ifade etti.

"14 ANA MADDEDE SORUNLARI TESPİT ETTİK"

Rıdvan Uz şunları söyledi:

"Avrupa'yı karış karış gezdik. Oradaki teşkilatları yapılarımızla, derneklerimizle faaliyetler içerisinde olduk ve esnafımızı gezdik. Bu bağlamda 14 ana madde üzerinde yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını tespit ettik. Bunları tespit ettikten sonra bir komisyon marifetiyle gözden geçirdikten sonra genel başkanımıza konuyu arz ettik. Bir çalışma ekibi oluşturmak suretiyle de yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın hem ülkelerinde, hem Türkiye'ye gelişlerinde yaşadıkları sıkıntı ve dertleri konusunda çözüm odaklı neler yapabileceğimizi masaya yatırdık ve bununla ilgili bir taahhütname hazırladık. Orada yaşayan vatandaşlarımıza nasıl biz de kol kanat gereriz, yaralarına nasıl merhem olabiliriz diye bir çalışma içerisine girdik. Bunlardan uzun uzun hepsini anlatmayacağım ama en önemli olanlardan bir tanesi geliş güzergahlarındaki yaşadıkları sıkıntıları dile getiriyorlar. Sınır kapılarındaki bekleme sürelerini dillendiriyorlar. Ülkelerinde yaşadıkları dolandırıcılık işlerinde mağdur edildiklerini dile getiriyorlar. Emekliliği ülkemizde hak etmiş ve daha sonra iptal edilmiş olmasından bahsediyorlar.

"MAALESEF BUNLARI KULAK ARKASI ETMİŞİZ"

En acısı; 12 ülkenin anlaşmış olduğu bir anlaşma neticesinde oradaki vatandaşların Türkiye'deki mal varlıkları ve birikimlerinin Almanya'ya bildirilmesi üzerine büyük mağduriyet yaşadıklarını, kimisinin mal varlıklarına el konduğu, kimisinin maaşlarının kesildiği, kimisine ise çok büyük vergi yükünün konduğu bir süreç yaşıyoruz. Maalesef bu 12 ülkenin anlaşmasında sadece buna riayet eden ve Almanya'ya bu bilgileri veren Türkiye var, diğerleri de vermemiş. Dolayısıyla büyük sorunları var vatandaşlarımızın. Orada gurbetteler, burada 'Alamancılar' tabiri var. Maalesef bunları dinlememiş, kulak arkası etmişiz. Avrupa'nın çeşitli yerlerinde 4 milyona yakın seçmen sayısı var. Birçok noktada yaşayan, kendi vatandaşlarımız var. Bunları bugün kendileriyle paylaşacağız. Kendileri ile ilgili İYİ Parti ailesi olarak neler yaptığımızı, ne gibi çalışmalar yaptığımızı bildireceğiz. Zamanında veya erken hangi tarihte olursa olsun, bu seçim için İYİ Parti'nin hazır olduğunu da hem Türkiye'deki hem de yurtdışındaki vatandaşlarımızla ilgili göstermiş olacağız." şeklinde konuştu.

"AVRUPA'DA GARSONA RASTLIYORSUNUZ"

Beyin göçü sorununa da dikkat çeken Uz, Avrupa'nın hemen hemen her yerinde Türk doktorların, mühendislerin garsonluk yaptığını belirtti. Uz, "Bu son 3 aylık periyotta gözlemlediğimiz ve içimizi acıtan bir tabloyla karşılaştık. O süreçten bu sürece çok değişen bir şey olmamış ama bu sefer ülkemizde yetiştirdiğimiz doktorumuz, mühendisimiz, avukatımız beyin göçüne tabi tutulmuş. Avrupa'nın neresine giderseniz gidin bir doktora, Avrupa'nın bir restoranında garsonluk yaparken rastlayabiliyorsunuz. Çok üzücü bir şey. O gün atalarımızın hizmet ettiği Avrupa'ya bugün yetiştirilmiş çocuklarımız hizmet eder hale getirilmiş. Bu ayıp tablo da aslında Türkiye'de iktidar erkinin neden değişmesi gerektiğinin en önemli göstergesi. Bunu gördük ve yaşadık" dedi.