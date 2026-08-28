İYİ Parti Malatya'dan Çerçeve Yasa'ya yürüyüşlü tepki

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN - Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- İyi Parti Malatya İl Teşkilatı, kamuoyunda "Çerçeve Yasa" olarak bilinen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanunu"na tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenledi. İl Başkanı Serdar Yıldız, "Biz terörsüz Türkiye'ye karşı değiliz. Ancak bu hedef, şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırasını incitecek şekilde yürütülemez" dedi.

İyi Parti Malatya İl Teşkilatı, TBMM'de kabul edilen ve kamuoyunda "Çerçeve Yasa" olarak bilinen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanunu"na Atatürk Anıtı önünde yaptığı basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

İyi Parti Malatya İl Teşkilatı üyeleri, Kernek Meydanı'nda bir araya gelerek kortej oluşturdu. Partililer, Kanalboyu güzergahında "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Türkiye Türk'tür, Türk kalacak" ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları eşliğinde Atatürk Anıtı'na yürüdü.

"BİZ TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE KARŞI DEĞİLİZ"

Atatürk Anıtı önünde açıklama yapan İYİ Parti Malatya İl Başkanı Serdar Yıldız, şunları söyledi:

"Bugün burada açık ve net bir şekilde neye hayır dediğimizi söylemek için toplandık. Biz terörsüz Türkiye'ye karşı değiliz. Tam tersine, terör örgütünün tamamen sona erdiği, anaların ağlamadığı, gençlerimizin şehit olmadığı bir Türkiye istiyoruz.

Ancak terörsüz Türkiye hedefi; terörle mücadelede bedel ödemiş şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırasını incitecek şekilde yürütülemez. Elinde masum insanların kanı bulunan terör suçlularının serbest bırakılmasına, terör örgütünün ve elebaşının meşrulaştırılmasına karşıyız."

"KÜRT VATANDAŞLARIMIZIN TEMSİLCİSİ TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR"

Abdullah Öcalan'ın Kürt vatandaşlarının temsilcisi veya önderi olarak gösterilemeyeceğini belirten Yıldız, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Abdullah Öcalan, Kürt vatandaşlarımızın temsilcisi veya önderi olarak gösterilemez. Bunu asla kabul edemeyiz. Kürt vatandaşlarımızın temsilcisi terör örgütü değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir.

Bugün bir terör örgütü elebaşına ne kadar 'önder', 'lider' ya da başka bir sıfat yakıştırırsanız yakıştırın, gerçek değişmez. Bizim için Abdullah Öcalan bir bebek katilidir.

Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu'nun dediği gibi; iktidar değişir, kanunlar değişir ama hesap değişmez. Çünkü ihanetin zaman aşımı yoktur.

Son söz, büyük Türk milletinindir. Şehidimizin kanı bizim vicdanımızdır. Gazimizin onuru bizim namusumuzdur."

Kaynak: ANKA