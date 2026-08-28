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Fethiye'deki orman yangını evlere sıçradı

Fethiye'deki orman yangını evlere sıçradı Haber Videosunu İzle
Fethiye'deki orman yangını evlere sıçradı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yerleşim yerlerine ulaştı. Bazı evlerin alevlere teslim olduğu bölgede tahliye çalışmaları başlatılırken, ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor. Vatandaşlar da ellerine aldıkları kovalarla söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Karagedik Mahallesi yakınlarında saat 19.30 sıralarında çıkan orman yangının kontrol altına alınması için bölgede çalışmalar aralıksız devam ediyor.

ALEVLER EVLERE SIÇRADI

Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle alevler yerleşim yerlerine kadar ilerledi. Bazı evler alevlere teslim olurken, bir yandan da bölgede tahliye çalışmaları gerçekleştiriliyor.

İŞ MAKİNELERİ DE DEVREYE GİRDİ

Havanın kararmasıyla birlikte hava müdahalesi yapılamazken karadan söndürme çalışmaları sürüyor. İş makineleriyle de alevlerin evlere doğru ilerlemesi engellenmeye çalışılıyor.

ELİNE KOVALARI ALAN YANGINA KOŞTU

Bölgedeki vatandaşlar da kovalarla su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yangına müdahalesi aralıksız sürüyor.

Bölgede yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını

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