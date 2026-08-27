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Erzincan'da toprak kayması: 6 bağ evi tahliye edildi

Erzincan'da toprak kayması: 6 bağ evi tahliye edildi
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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde dağlık arazide toprak kayması meydana geldi. Risk nedeniyle 6 bağ evi tahliye edilirken, bölgedeki dağ yolu ulaşıma kapatıldı. AFAD ve belediye ekipleri zemin incelemesi yapıyor, heyelan bölgesi takibe alındı.

Erzincan (AA) - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde dağlık arazide yaşanan toprak kayması sonrası tedbir amacıyla 6 bağ evi tahliye edildi.

İlçenin Üçler Mahallesi Çermeler bölgesindeki dağlık arazide toprak kayması meydana geldi.

Bölgede jandarma ve polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınırken bölgeden geçen dağ yolu yaya ve araç geçişine kapatıldı.

Erzincan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Üzümlü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından toprak kayması meydana gelen bölgede zemin incelemesi yapıldı.

Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli ve Belediye Başkanı Lütfi Yakut bölgeye gelerek incelemede bulunurken Erzincan AFAD Şube Müdürü Murat Ursavaş ve yetkililerden bilgiler aldılar.

Toprak kaymasının devam etme riskinin yüksek olması ve bölgenin altında bulunan bağ evlerinin tehlikede olması sebebi ile 6 bağ evi tahliye edildi.

Yetkililer, heyelan bölgesinin takibe alındığını ve yaşanacak gelişmelere göre çalışma yapılacağını belirtti.

Kaynak: AA
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