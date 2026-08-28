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Çorlu'da Ehliyetsiz Sürücünün Çarptığı Yaya Yaralandı: 'İnşallah Tüm Vücudum Kırılmıştır'

Çorlu'da Ehliyetsiz Sürücünün Çarptığı Yaya Yaralandı: 'İnşallah Tüm Vücudum Kırılmıştır'
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Esat D.'ye ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Esma Ş. çarptı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, sürücü sağlık ekiplerine ağlayarak yayanın aniden yola çıktığını savundu ve 'Yaya geçidi için ders versinler, 2 dakika tur atayım dedim. İnşallah tüm vücudum kırılmıştır' dedi. Esma Ş.'ye 85 bin lira ceza kesildi ve polis merkezine götürüldü.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği sırada motosikletin çarptığı Esat D., yaralandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü Esma Ş. (19), kendisine iyi olup olmadığını sorun sağlık ekibine yayanın aniden yola çıktığını söyleyip ağlayarak "Yaya geçidi için de ders versinler o zaman, 2 dakika tur atayım dedim. İnşallah tüm vücudum kırılmıştır" dedi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Çorlu ilçesi Şinasi Kurşun Caddesi'nde meydana geldi. Esma Ş. yönetimindeki motosiklet, iddiaya göre yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Esat D.'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle düşerek yaralanan Esat D., ambulans ile Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan Esma Ş.'ye sağlık ekipleri iyi olup olmadığını sordu. Esma Ş., ağlayarak yayanın aniden yola çıktığını söyleyip, "Yaya geçidi için de ders versinler o zaman, 2 dakika tur atayım dedim. İnşallah tüm vücudum kırılmıştır" dedi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen ve toplamda 85 bin lira ceza uygulanan motosiklet sürücüsü Esma Ş., polis merkezine götürüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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