İyi Parti'den Bursa'da Maden Yönetmeliği'ne Darağaçlı Protesto

MADEN, ELAZIĞ (ANKA) -

ZEHRA DEĞİRMENCİ/SİBEL KAHRAMAN

İyi Parti Bursa İl Başkanlığı, zeytinlikleri madencilik faaliyetine açan Maden Yönetmeliği'ni Bursa Büyükşehir Belediyesi önünde temsili darağaçlarıyla protesto etti. İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, "Ey doymak bilmezler! Bizleri, geleceğimizi, doğayı, hayvanları yani vicdanı ve merhameti olanları ağlatan bu karar sizin yüzünüzü de güldürmez bilesiniz" dedi.

İyi Parti Bursa İl Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 1 Mart'ta yürürlüğe giren ve zeytinlikleri madencilik faaliyetine açan Maden Yönetmeliği'nde değişiklik öngören yönetmeliği protesto etti. Yönetmeliği "zeytin ağaçlarının idam fermanı' olarak nitelendiren İYİ Partililer, Bursa Büyükşehir Belediyesi önüne üzerinde zeytin dalları bulunan temsili darağaçları getirdi.

İyi Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, yürürlüğe giren yönetmelikle beraber ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin, tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlarda yapılabileceğine hükmedildiğini hatırlatarak, aynı yönetmelikte bu faaliyetler için zeytin sahasının gerektiğinde taşınmasına, kamu yararı dikkate alınarak bakanlıkça izin verildiğine dikkat çekti. Yönetmeliğe eklenen "madencilik faaliyetleri bitiminde saha rehabilite edilecek ve eş değer büyüklükte eski haline getirilecektir" maddesinin komik olduğunu ifade eden Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sen rant uğruna bu gözleri kararmışların tekmilini birden, bildiğin gibi yap yarabbim! Metne baktığınızda cidden fıkra gibi ancak bu nasıl bir fıkradır ki güldürmüyor da ağlatıyor. Ey doymak bilmezler! Bizleri, geleceğimizi, doğayı, hayvanları yani vicdanı ve merhameti olanları ağlatan bu karar sizin yüzünüzü de güldürmez bilesiniz."

"İYİ PARTİ DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAK"

Konuşmasının devamında hem kültürel hem de dini olarak zeytin ağaçlarının önemine değinen Türkoğlu, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Muğla Milletvekili Metin Ergun'un yönetmeliğin iptali için 3 Mart tarihinde Danıştay'a başvuru yaptığını hatırlatarak, davanın takipçisi olacaklarını söyledi. İş bilmez muktedirlerin kişisel ekonomik çıkarları uğruna zeytin ağaçlarını feda ettiğini ve bu durumdan vicdanlarının sızlamadığını ifade eden Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa tarımını anlattığı broşüründe 142.573 hektar tarım arazisi içerisinde 44.042 hektar alan zeytinliklere ait görünüyor. 440.419 dekarlık sofralık zeytin alanından da 146.477 ton üretim sağlandığı yazılı. Rakamlar da konunun önemini ortaya koymaya yetiyor. Bursa denilince ilk akla gelen tarım ürünlerinin başında yer alan zeytine yapılan bu acımazlığa İYİ Parti Bursa teşkilatları olarak sessiz kalamazdık. Bursa'nın ekonomisi ve doğası için böylesi büyük önemi olan zeytin ağaçlarının dili olmak amacıyla bugün buradayız. Zeytin ağaçlarını acımasızca yok etmeyi planlayan bu durumu kamuoyuna duyurmak, dikkat çekmek, talan politikasını vatandaşlarımıza anlatmak ve alınan yanlış karardan dönülmesi için ilgili yönetmeliği protesto etmek istedik."

"İFTAR DAVETİNDE ALANA KOYDUĞUMUZ DARAĞACI VE ZEYTİN FİDELERİ KALDIRILDI"

Zeytin ağaçlarının sesi olmak için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bursa ziyaretini gerçekleştireceği 14 Nisan tarihinin kendileri için uygun olacağını düşündüklerini ve bu tarihte Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde halka açık iftar davetinde alana darağacı ve zeytin fideleri koyduklarını söyleyen Türkoğlu, "Ancak 14 Nisan günü alana geldiğimizde ortada ne darağacı, ne zeytin ağacı ne de zemine yaydığımız örtü yerinde yoktu" dedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Burfaş Müdürü Furkan Banaz'ın talimatıyla kaldırılan malzemelerin, görevliler tarafından kendilerine teslim edilemeyeceğini öğrendiklerini aktaran Türkoğlu, "Bu cevabın ardından vekillerimizin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile yaptıkları görüşme sonunda Sayın Aktaş'ın, talimat verileceğini, malzemelerimizin tarafımıza iade edilmesini sağlayacağını öğrendik. Salon görevlilerine bu durum iletildiğinde ise toplantı yapılacağı, uygun bulunursa iade edileceği cevabı verildi" dedi.

Türkoğlu, şu sözlerle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a seslendi:

"Şimdi biz sormaz mıyız? Nedir sizi bu kadar korkutan Sayın Aktaş? Korku imparatorluğu ile ülkeyi yönetmeye çalışan iktidarın aslında paçalarının tutuştuğunun göstergesidir bu olay. Meral Akşener'den ne kadar korktuklarını, İYİ Parti'den ne kadar çekindiklerini, hakkını arayan vatandaştan ne kadar korktuklarını hep birlikte gördük. Sizler korkmaya devam edin, bizler sesi olmayan zeytin ağaçlarının sesi olacağız. Doğayı, hayvanları, çocukları, kadınları korumanın bedelini ödemek pahasına susmayacak, tüm engellemelerinize rağmen var gücümüzle çalışacak, gerçekleri de her daim gün yüzüne çıkartacağız. Bunu da böyle bilin!"