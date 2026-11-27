Eğitim-İş'in hesaplamasına göre, bir öğrencinin aylık beslenme çantası maliyeti kasımda bir önceki aya göre yüzde 4,81 artarak 2 bin 251 lira 25 kuruşa yükseldi. İki öğrenci için aylık maliyet 4 bin 502 lira 50 kuruşa ulaştı. Sendika, Milli Eğitim Bakanlığı'na okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesi çağrısında bulundu.

MALİYET EYLÜLDEN BU YANA YÜZDE 11 ARTTI

Eğitim-İş Merkez Yönetim Kurulu, kasım ayı fiyatları üzerinden yaptığı beslenme çantası maliyeti hesaplamasını açıkladı. Buna göre, bir öğrencinin beslenme çantası için gereken aylık harcama, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başladığı eylül ayına göre yüzde 11,32 arttı. Ocak-kasım dönemindeki artış ise yüzde 23,09 oldu.

Sendikanın hesaplamasına göre, kasımda 2 bin 251 lira 25 kuruşa ulaşan aylık maliyet, en düşük öğretmen maaşının yüzde 3,15'ine, asgari ücretin yüzde 8,02'sine ve en düşük emekli aylığının yüzde 9,56'sına karşılık geldi.

EĞİTİM-İŞ, MEB VE DİYANET'İN BÜTÇE TEKLİFLERİNİ KARŞILAŞTIRDI

Eğitim-İş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2026'da 1 trilyon 943 milyar 965 milyon lira olan bütçesinin, 2027 için 2 trilyon 458 milyar 762 milyon lira olarak teklif edildiğini belirtti. Sendikanın açıklamada esas aldığı yüzde 29,77'lik yıllık enflasyona göre, MEB bütçesi için öngörülen yüzde 26,48'lik artış, satın alma gücünde yaklaşık yüzde 2,54'lük kayba karşılık geldi. Sendika, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi için teklif edilen yüzde 31,35'lik artışın ise aynı hesaplamayla satın alma gücünde yüzde 1,22 artış anlamına geldiğini bildirdi.

Eğitim-İş, iki kurumun bütçe teklifleri arasındaki bu farkı, çocukların eğitim ve beslenme ihtiyaçlarına bütçede öncelik verilmediğinin göstergesi olarak değerlendirdi. Ailelerin gelir düzeyinden bağımsız olarak her çocuğun sağlıklı beslenme hakkının güvence altına alınması gerektiğini vurgulayan sendika, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Eğitim-İş olarak, Milli Eğitim Bakanlığı okullarda bir öğün ücretsiz yemek uygulamasına geçene kadar, okulda aç kalan tek bir çocuk kalmayıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA