İstanbul Valisi Gül: "Haydarpaşa Hastanesi binden fazla, Sancaktepe Hastanesi ise 4 bin yataklı olacak"

Seyrantepe Hamidiye ve Etfal Hastanesi'nde 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü kapsamında düzenlenen programda konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "İstanbul'da dev bir sağlık ordusuyla hizmet vermeye devam ediyoruz. Biz 4 milyon 158 bin muayeneyi sırf 2025 yılının ilk 9 ayında yapabildiysek, bunlar sizin başarınız" derken İstanbul Valisi Davut Gül ise, "Ocak ayının ilk haftasında Haydarpaşa'nın ihalesini yapacağız, toplam binden fazla yatak orada var. Sancaktepe'de devam eden şehir hastanesi var, toplam o da 4 bin yataklı hastanesi olacak. Hangi ilçeye gidersen git, hastaneler ya tamamlanmıştır ya inşaatı devam ediyordur ya da başlayacaktır. Bizlerin yaşadığı sıkıntıların önemli bir kısmını bizden sonrakiler yaşamayacak" diye konuştu.

Seyrantepe Hamidiye ve Etfal Hastanesi'nde 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü'ne özel bir program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan programda diş hekimliğini anlatan kısa bir video gösterim yapıldı.

"Sağlığın başkenti sadece slogan olarak söylenilen, hamaset olsun diye söylenilen mesele değil"

Geçmiş dönem İl Sağlık Müdürü Erman Tuncer'in açılış konuşmasının ardından söz alan Vali Davut Gül, "Kürsüye çıkan hocalarımız bizi geriye doğru götürdüler. Ülkemiz geliştikçe kamu hizmetlerinin de standartı artıyor. Her geçen gün de gelişiyor. Okuduğumuz okullarda, gittiğimiz üniversitede, çalıştığımız hastanelerde görüyoruz. Daha iyisi her zaman mümkün, İnşallah daha iyisini de görmeyi Allah bize nasip eder. İstanbul'da üniversite hastanelerimiz, şehir hastanelerimiz, devlet hastanelerimiz, 1. basamak aile sağlığı merkezlerimiz, nereye bakarsak bakalım diş hekimleri için de bu geçerli, diğer hizmetler için de geçerli iyileşmeyi görüyoruz. İstanbul İl Sağlık Müdürümüz konuşmalarında zaman zaman söylüyor, 6 ayda 80 milyonun üzerinde poliklinik hizmeti veren bir şehir. Dünyanın en iyi hastanesini yapsak, dünyanın en güzel binalarını yapsak hizmet verecek, hastanın memnuniyetini artıracak, şifaya gidecek yolda aracı olacak sizlersiniz. Türkiye'nin nüfusu kadar bir hasta sirkülasyonu olan yerde, hamd olsun olağanüstü bir sıkıntıyla karşılaşmadan sizlerin sayesinde en iyi hizmeti veriyoruz. Bunu verirken dünyanın her tarafında tedavi olmaya gelen insanlar İstanbul'u tercih ediyorlar. Sağlığın başkenti sadece slogan olarak söylenilen, hamaset olsun diye söylenilen mesele değil. Geçen hafta eski PTT hastanesinde Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nde yapım ihalesi yaptık, bin 304 yataklı. Eskiden bırakın bin 304 yataklı hastaneyi, 500 yataklı hastane ihale etsek herhalde 6 ay o konuşulurdu. Şimdi rutin, haber değeri bile yok. Ocak ayının ilk haftasında Haydarpaşa'nın ihalesini yapacağız, toplam binden fazla yatak orada var. Sancaktepe'de devam eden şehir hastanesi var, toplam o da 4 bin yataklı hastanesi olacak. Hangi ilçeye gidersen git, hastaneler ya tamamlanmıştır ya inşaatı devam ediyordur ya da başlayacaktır. Üniversiteler içerisinde de bu böyle. Bizlerin yaşadığı sıkıntıların önemli bir kısmını bizden sonrakiler yaşamayacak. İnanıyorum ki, onlardan sonra gelen kuşak, onların yaşadığı sıkıntıları yaşamayacaklar. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde, sağlık yatırımlarındaki bu gelişmeye sizlerin sunduğu katkılar çok kıymetli" şeklinde konuştu.

"Silivri'den Tuzla'ya, Çatalca'dan Şile'ye kadar sağlık hizmetini ücretsiz bir şekilde verebilir durumdayız"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner ise konuşmasında "Gece gündüz demeden, mesai kavramı olmaksızın, sorumluluğu doğrultusunda çalışan ve mücadele eden kıymetli sağlık ordusunun neferleri arkadaşlarım. Ağız Diş Sağlığı ve Dünya Diş Hekimleri Günü kapsamında düzenlediğimiz organizasyona hoş geldiniz. Dünyanın sağlık başkenti diyoruz, bu sadece bir hedef olarak veya bir iddia olarak değil, rakamlarla beraber ispatlamış durumdayız. Sadece diş hekimliği özelinde baktığımızda şu anda bin 563 diş ünitle İstanbul'da hizmet veriyoruz. Eskiden insanlar ağız, diş sağlığıyla ilgili tedaviye ulaşmakta zorluk yaşarken, ücretle ilgili problem yaşarken şu anda ücretsiz bir şekilde Silivri'den Tuzla'ya, Çatalca'dan Şile'ye kadar sağlık hizmetini ücretsiz bir şekilde verebilir durumdayız. 16 tane Ağız Diş Sağlığı Merkezimiz, 6 tane Ağız Diş Sağlığı Hastanemiz ve 1 Eğitim Araştırma Hastanemizle birlikte 23 kamu merkezi ve sayısız özel vakıf üniversiteleri ile kamu üniversiteleriyle, muayenehanelerle beraber İstanbul'da dev bir sağlık ordusuyla hizmet vermeye devam ediyoruz. Özel kurumlarla beraber bir rakam vermek istiyorum. Bin 600 kişiye bir ünit düşmekte. Bu rakam Türkiye'nin en iyi rakamı. Biz sadece İstanbul geneline değil, sadece bölgesinde değil, Türkiye'nin hatta sağlık turizmiyle beraber tüm dünyaya ağız, diş sağlığı hizmeti veren bir şehir olarak karşınızdayız. Kuvvetli eğitim kapasitemizin bir karşılığı. Bu aslında hekimlerimizin özverisiyle beraber başardığımız bir noktadayız. Şunu söylemek istiyorum; biz 4 milyon 158 bin muayeneyi sırf 2025 yılının ilk 9 ayında yapabildiysek, bunlar sizin başarınız. 29 kamu merkezimizle bunu başardık" ifadelerini kullandı.

"Her 100 çocuğun 27'sinin ağız diş sağlığında çürükle karşılaşıyoruz ve müdahale ediliyor"

Çocuklara ağız ve diş sağlığı taraması yapıldığını ifade eden Güner, "Diş hekimliği zor bir iştir. Karşınızda bir hasta var ama ağız diş sağlığının ne kadar önemli olduğunu bilmeyen biri olabilir veya 5 yaşında koltuğa oturması bile meşakkatli olan çocukla bile ağız diş sağlığı hizmetini verirken uğraşıyoruz. Bununla beraber 567 bin sabit protez, 100 bin hareketli protezimizle bu hizmetlerimizi vatandaşımıza ücretsiz sunmaya devam ediyoruz. En önemlisi, koruyan, üreten, geliştiren sağlık modeliyle Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun bize koyduğu misyonla koruyucu sağlık hizmetlerini önemsiyoruz. Geçtiğimiz sene Esenler ve Ümraniye ilçelerimizde çocuklarımız 6 ve 7 yaş ağız diş taramalarının hepsini yaptık. Onlar da tedavi gereksinimi varsa kendi kamu kurumlarımızla, ağız diş sağlığı hastanelerimizle bu hizmeti verdik. Bu sene ise Güngören ve Sultanbeyli ilçelerimizde bu hizmeti veriyoruz. Altını çizmem gerekirse bir istatistik çizmek istiyorum; her 100 çocuğun 27'sinin ağız diş sağlığında çürükle karşılaşıyoruz ve müdahale ediliyor" diye konuştu.

Programa, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, çok sayıda diş hekimi ve öğrenciler katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından meslekte 40 yılını dolduran diş hekimlerine plaket verildi.

Program fotoğraf çekimiyle sona erdi. - İSTANBUL