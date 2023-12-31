İstanbul Valisi Davut Gül, Yılbaşı Tedbirleri Kapsamında Şehitler Köprüsü'nde Denetim Yapan Polis Ekiplerini Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Davut Gül, yılbaşı tedbirleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapan polis ekiplerini ziyaret etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, yılbaşında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapan polis ekiplerini ziyaret etti. Vali Gül'e İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti. Denetim noktasında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların yeni yılını kutlayan Vali Gül, tatlı ikramında da bulundu.

"Şu an itibarıyla aksama yok"

Denetim noktasında açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Yılbaşı için 7/24 güvenlik kuvvetlerimiz; Emniyet Teşkilatı, Jandarma, Sahil Güvenlik görevinin başında. Köprünün üzerinde,Emniyet Müdürlüğümüzün görev yapan birimlerini ziyarete geldik. Onların da yeni yıllarını tebrik etmek için geldik. Emeklerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum. İstanbul'da özellikle yılbaşında yoğunluk daha da artıyor. Yoğunluğun fazla olduğu bölgelerde vatandaşlarımızın trafik, asayiş gibi konularda sıkıntı yaşamamaları için arkadaşlarımız bütün tedbirleri aldılar. Şu an itibarıyla aksayan bir yön yok. Allah kazasız belasız yeni yıla girmeyi ve 2024'te görev yapmayı nasip etsin" dedi. - İSTANBUL