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Göstericilerden Mimar Sinan eseri camiye büyük saygısızlık! Vali Gül soluğu orada aldı

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İstanbul'da izinsiz gösteriler sırasında zarar gördüğü belirtilen Şehzadebaşı Camii ve haziresinde incelemelerde bulunan Vali Davut Gül, yetkililerden bilgi aldı. Mimar Sinan'ın "Çıraklık eserim" dediği camide yaşanan tahribat, büyük tepki topladı.

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması dahilinde tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için izinsiz gösteri yapan bazı gruplar, Şehzade Camii'ne zarar verdi. Bazı kişilerin avluda içki içtikleri öne sürüldü. İstanbul Valisi Davut Gül, tahrip edilen cami ve haziresinde incelemelerde bulundu.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmaları ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Saraçhane Parkı çevresinde izinsiz gösteriler düzenleyen grupların tahrip ettiği belirtilen Şehzadebaşı Camii ve haziresindeki görüntüler büyük tepki çekti.

Göstericilerden Mimar Sinan eseri camiye büyük saygısızlık! Vali Gül soluğu orada aldı

MİMAR SİNAN'IN ÇIRAKLIK ESERİ

İstanbul Valisi Davut Gül de zarar gördüğü belirtilen Şehzadebaşı Camii ve haziresinde incelemelerde bulundu. Cami içerisi, avlusu, haziresi ve çevresinde oluşan zarara ilişkin yetkililerden bilgi alan Vali Gül, bölgede bulunan emniyet mensuplarıyla da sohbet etti. Mimar Sinan'ın "Çıraklık eserim" dediği cami ve çevresindeki göstericilerin görüntülerine ise sosyal medyadan da tepki yağdı.

Göstericilerden Mimar Sinan eseri camiye büyük saygısızlık! Vali Gül soluğu orada aldı

Göstericilerden Mimar Sinan eseri camiye büyük saygısızlık! Vali Gül soluğu orada aldı

Göstericilerden Mimar Sinan eseri camiye büyük saygısızlık! Vali Gül soluğu orada aldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMengele:

Yikilsa ne olur umrumdaydi

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Yorum Beğenme71
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Haber YorumlarıDavut YALANCI:

Bu da şuna benzemesin. Dini sermaye olarak görenler bir ara oy kaparız diye bunlar camide içki içip zina ediyor diye yaygara koparmışlardı. Lakin o caminin imamı , öyle bir şey olmadı demişti. Sonrası malum cami imamı nakavt...

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Haber YorumlarıErgün Erkuş:

geçmişine saygı göstermiyenden umutmu beklenir

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Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Aktoroller yapmış olabilir.

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