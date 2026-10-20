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Mersin Mezitli'de fırın operasyonunda 4 bin 800 hap ele geçirildi, sahibi tutuklandı

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet ekiplerince Mezitli'deki ekmek fırınına düzenlenen operasyonda 4 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan işletme sahibi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Mersin'de bir ekmek fırında 4 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi, işletme sahibi tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik Mezitli ilçesindeki ekmek fırınına operasyon düzenlendi.

İşletmedeki aramalarda 4 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda iş yeri sahibi M.N.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.N.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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