Mersin Mezitli'de fırın operasyonunda 4 bin 800 hap ele geçirildi, sahibi tutuklandı

Mersin Mezitli'de fırın operasyonunda 4 bin 800 hap ele geçirildi, sahibi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet ekiplerince Mezitli'deki ekmek fırınına düzenlenen operasyonda 4 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan işletme sahibi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Mersin'de bir ekmek fırında 4 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi, işletme sahibi tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik Mezitli ilçesindeki ekmek fırınına operasyon düzenlendi.
İşletmedeki aramalarda 4 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda iş yeri sahibi M.N.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.N.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA