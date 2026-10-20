Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe ile Çekya temsilcisi Slavia Prag karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.

OĞUZ AYDIN'DAN MUHTEŞEM GOL

4. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın ceza yayına katedip uzaktan sert vurdu, kaleci Markovic'in müdahalesine rağmen top üst köşeden filelerle buluştu.

BİR HARİKA GOL DE GREENWOOD'DAN

11. dakikada fark 2'ye çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Semedo, ceza sahasına hareketlenen Greenwood'a pasını aktardı. Bu futbolcu meşin yuvarlağı düzeltip sert vurdu, top kalecinin solundan filelere gitti.

GUENDOUZI'NİN BÜYÜK HATASI VE GOL

15. dakikada Slavia Prag golü buldu. Ederson'un pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Guendouzi'nin hatalı pasında meşin yuvarlağı kapan Provod, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara yolladı.

AZ FARKLA TOP DIŞARIDA

27. dakikada sağdan ceza sahasına giren Greenwood, rakibinden sıyrılıp müsait pozisyondaki Guendouzi'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

MARKOVIC GOLE İZİN VERMEDİ

45. dakikada kendi yarı alanında topla buluşan Brown, meşin yuvarlağı rakip yarı alana taşıyıp ceza sahası içine ortaladı. Arka direkte topu alan Vedat Muric'in düzeltip vuruşunda, kaleci Markovic gole izin vermedi.

90. DAKİKADA SKOR 2-2 OLDU

90. dakikada Slavia Prag eşitliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Ayaosi'nin ceza sahasına gönderdiği ortaya hareketlenen Kacor, kale sahası önünden yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı.

FENERBAHÇE 1 PUAN ALDI

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadele berabere bitti. Bu sonuçla birlikte İsmail Kartal'ın öğrencileri, 2 puana yükseldi. Slavia Prag ise üçüncü maçında ilk puanını aldı.

İlgili Haberler