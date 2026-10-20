Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yediği golle Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı.

  • UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Fenerbahçe ile Slavia Prag, Chobani Stadyumu'nda oynanan maçta 2-2 berabere kaldı.
  • Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ın 4. ve Greenwood'un 11. dakikadaki golleriyle 2-0 öne geçti; Slavia Prag 15. dakikada Provod ile farkı bire indirdi.
  • Slavia Prag, 90. dakikada Kacor'un golüyle eşitliği sağladı; Fenerbahçe puanını 2'ye, Slavia Prag ise ilk puanını aldı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında  Fenerbahçe ile Çekya temsilcisi Slavia Prag karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti. 

OĞUZ AYDIN'DAN MUHTEŞEM GOL

4. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın ceza yayına katedip uzaktan sert vurdu, kaleci Markovic'in müdahalesine rağmen top üst köşeden filelerle buluştu.

BİR HARİKA GOL DE GREENWOOD'DAN

11. dakikada fark 2'ye çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Semedo, ceza sahasına hareketlenen Greenwood'a pasını aktardı. Bu futbolcu meşin yuvarlağı düzeltip sert vurdu, top kalecinin solundan filelere gitti.

GUENDOUZI'NİN BÜYÜK HATASI VE GOL

15. dakikada Slavia Prag golü buldu. Ederson'un pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Guendouzi'nin hatalı pasında meşin yuvarlağı kapan Provod, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara yolladı.

AZ FARKLA TOP DIŞARIDA

27. dakikada sağdan ceza sahasına giren Greenwood, rakibinden sıyrılıp müsait pozisyondaki Guendouzi'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

MARKOVIC GOLE İZİN VERMEDİ

45. dakikada kendi yarı alanında topla buluşan Brown, meşin yuvarlağı rakip yarı alana taşıyıp ceza sahası içine ortaladı. Arka direkte topu alan Vedat Muric'in düzeltip vuruşunda, kaleci Markovic gole izin vermedi.

90. DAKİKADA SKOR 2-2 OLDU

90. dakikada Slavia Prag eşitliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Ayaosi'nin ceza sahasına gönderdiği ortaya hareketlenen Kacor, kale sahası önünden yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı.

FENERBAHÇE 1 PUAN ALDI

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadele berabere bitti. Bu sonuçla birlikte İsmail Kartal'ın öğrencileri, 2 puana yükseldi. Slavia Prag ise üçüncü maçında ilk puanını aldı.

İlgili Haberler
Tepkilerin odağıydı! Maçın bitiminden 10 dakika sonra stattan tek başına ayrıldıTepkilerin odağıydı! Maçın bitiminden 10 dakika sonra stattan tek başına ayrıldı
Kadıköy'de İsmail Yüksek'e büyük tepkiKadıköy'de İsmail Yüksek'e büyük tepki
Kadıköy'de İsmail Kartal'a istifa çağrısıKadıköy'de İsmail Kartal'a istifa çağrısı
Oğuz Aydın attığı golle Fenerbahçe tarihine geçtiOğuz Aydın attığı golle Fenerbahçe tarihine geçti
Fenerbahçe'de Ake oyuna devam edemediFenerbahçe'de Ake oyuna devam edemedi
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 119 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (36)

Haber Yorumlarıbasmehmet129:

2.1lik skorun üstüne yatmaya kalkarsan affetmezler

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaluk Akkaya:

lukaku bombos pozısyonda kereme verseydı su an bambaska seyler konusuyo olurduk.yazık ettıler ğlke puanına da kendılerıne de

yanıt7
yanıt3
Haber Yorumlarıyilmaz yilmaz:

İsmail kartaldan ve ısrarla oynatmak istediği Keremden bir sih olmaz bu ikili Feneri bitirmeye and içmişler

yanıt6
yanıt0
Haber YorumlarıSelçuk Yılmaz:

şampiyonlar Ligi'nde bu takımı da yenemiyorsanız kimi yeneceksiniz?

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDeniz Memis:

İsmail hoca istifa etmedi artık kendi sahasında top oynamaktan başka bir şey oynatmıyor takıma Kerem Aktürkoğlu‘na nasıl tahammül ettin İsmail Yüksel‘i niye aldım Aston Villa maçında altı sıfır yenilmenin sebebi bu değil miydi sen artık bu takımı yönetemiyorsun oynatamıyorsun bir git artık bir duş artık Fenerbahçe’nin yakasından bıktık senden artık ya yeter

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFerudun Ozmen:

Zaten belliydi sonucun bu olacağı her an golü yiyeceği beter olsun hak edecek bir oyun yoktu ortada 350 milyon euro para harca sonra da kendi liginde çırpın dur şampiyon olacağım diye gerçi onuda 12 yıldır başaramıyor.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Yıldız:

İsmail bi defolsan diyorum!!!

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 36 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anne baba çekim peşindeyken çocuklarının başına gelene bakın

Anne baba poz derdinde! Çocuklarının başına gelene bakın
Manchester City'ye futbol tarihini sarsacak ceza

Dünya devine futbol tarihini sarsacak ceza: Tam 2 sene boyunca...
İstanbul Valisi Gül acı gerçeği açıkladı: Zamanında önlem alınsaydı 7 vefat olmazdı

Seldeki acı gerçeği Vali Gül açıkladı: Zamanında önlem alınsaydı...
Yolcular camdan dışarı baktı, gördüklerine inanamadı

Camdan dışarı bakan yolcular kabusu yaşadı
Trabzon açıklarında palamut avında feci kaza! Vinç balıkçıların üzerine devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Ağı çekerken üzerlerine devrildi! O an teknenin kamerasında
'Daltonlar'a 8 ilde eş zamanlı baskın! 10 şüpheli gözaltına alındı

'Daltonlar'a 8 ilde baskın! Gözaltılar arasında çocuklar da var
Ünlü başkanın seçim vaadi Torreira! Göreve gelirse parayı basıp getirecek

Ünlü başkanın seçim vaadi oldu! Göreve gelirse parayı basıp alacak
Türkiye'nin 50 yıllık dev holdingi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 50 yıllık dev holdingi konkordato ilan etti
İstanbul Beylikdüzü'nde intihar girişiminde bulunan kişi ailesince içeri alındı

Nefes kesen anlar kamerada! Tüm mahalleyi ayağa kaldırdı