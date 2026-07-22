İstanbul'da çekirge istilası yok

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, "Altını çizerek net ifade ediyorum, İstanbul'umuzda halihazırda herhangi bir çekirge istilasından bahsetmek mümkün değil. Kaldı ki sadece İstanbul'da değil, biz bu çalışmaları yaparken özellikle Çanakkale'den başlayarak Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli bütün il müdürlerimizle ve orada bulunan Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı il, ilçe müdürlüğünde görevli teknik personel arkadaşımızla, arkadaşlarımızla sahada 7 gün 24 saat kontrol yapıyoruz, izleme yapıyoruz ve değil İstanbul'da, diğer illerimizde de herhangi bir çekirge istilasından bahsetmemiz söz konusu değil" dedi.

Son günlerde başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesinin birçok yerinde görülen çekirgeler sosyal medyada gündem oldu. Kamuoyunda çekirge istilasının olup olmadığı merak konusu olurken, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"7 gün 24 saat kontrol yapıyoruz, izleme yapıyoruz"

İstanbul'da halihazırda herhangi bir çekirge istilasından bahsetmenin mümkün olmadığına dikkat çeken Parıldar, " Kaldı ki sadece İstanbul'da değil, biz bu çalışmaları yaparken özellikle Çanakkale'den başlayarak Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli bütün il müdürlerimizle ve orada bulunan Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı il, ilçe müdürlüğünde görevli teknik personel arkadaşımızla, arkadaşlarımızla sahada 7 gün 24 saat kontrol yapıyoruz, izleme yapıyoruz ve değil İstanbul'da, diğer illerimizde de herhangi bir çekirge istilasından bahsetmemiz söz konusu değil. Bunun altını tekrar çizerek ifade etmek istiyorum" dedi.

"Farklı bölgelerden gelen çekirgeler şu anda söz konusu değil"

Çekirgelerin bizim bölgenin ve doğanın öz evlatları olduğunu söyleyen Parıldar, " Farklı bölgelerden gelen çekirgeler şu anda söz konusu değil. Kaldı ki bizim her gördüğümüz çekirgeyi de zararlı böcek diye, zararlı çekirge diye atfetmemiz, tanımlamamız da çok ciddi bir hata. Bazı türleri vardır çekirgelerin, bizim dostumuz olan çekirgelerdir. Özellikle zararlılarla, börtü böceklerle beslenerek aynı zamanda da doğanın kendi dengesini bulmasında da çok ciddi bir faktördür. Dolayısıyla gördüğümüz çekirgelerde zararlı çekirgeler diye onları yaftalamak ve onlarla hemen 'Nasıl mücadele ederiz', 'Nasıl ortadan kaldırırız', 'Nasıl yok ederiz' gibi hatalı bir uygulamaya düşersek asıl biz doğal dengenin doğasını bozmuş, dengeyi yerinden oynatmış oluruz ki bizim biraz önce de ifade ettim, tarım alanlarımızda herhangi bir ekonomik zarar eşiği söz konusu değil. Şu an itibarıyla çiftçilerimizin çekirgeden kaynaklanan herhangi bir zararları söz konusu değil. Biz popülasyon takibini yapıyoruz. Dönemsel anlamda bu popülasyonlarda değişiklik olması muhtemeldir, çok doğaldır ve zaman içerisinde de bu dengesini sağlayacaktır. Bizler bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadele ederken öncelikle doğaya en az zarar verebileceğimiz ya da en az etki edebileceğimiz mekanik mücadelelerle başlayarak sistemi yürütmeye çalışırız. Devam eden dönemde biyoteknik mücadele yöntemlerini kullanırız. Devam eden dönemde biyolojik mücadele yöntemlerini kullanırız ki bu çekirgeler de aynı zamanda biyolojik mücadele yöntemleri içerisinde etkin rol alırlar. En son müdahale ettiğimiz ve en son başvurduğumuz konu bizim ilaçlı müdahaledir. Dolayısıyla vatandaşlarımız, özellikle çiftçilerimiz herhangi bir zarar eşikleri olmadığını, bitkisel üretimlerinde herhangi bir kayba neden olmadığını bilerek bu doğal denge içerisinde bu çekirgelerin varoluşlarını da takip etsinler. Bu dönemlerdeki popülasyon değişiklikleri çok normal" şeklinde konuştu.

"Müdahale gerektiren durum, herhangi bir sorunumuz hamdolsun yok"

Doğanın içerisine bir miktar insanların da müdahil olduğunu dile getiren Parıldar, "Yaşam alanlarımızla; ormanla, tarım alanlarıyla iç içe yaşayarak. Dolayısıyla aslında onların doğal yaşam alanlarına bizler de yaklaşmış oluyoruz ve gerek sıcaklık artışlarında gerek ışık etkisiyle de zaman zaman bizim yaşam alanlarımız olan evlerimizde, balkonlarımızda bu doğa dostu canlıları görmemiz mümkün olabiliyor. Aslında popülasyonda bir değişiklik yok ama dönemsel, iklimsel verilerle beraber zaman içerisinde doğa içerisinde üreme dönemlerini de dikkate alarak ufak tefek değişiklikler olabiliyor. Bir problem yok. Avrupa Yakasında görmemizin nedeni de biraz önce de belirttim; özellikle bizim 750 bin dekarlık tarımsal üretim alanlarımızın büyük kısmının Silivri, Çatalca ve Arnavutköy civarında olduğunu da birlikte değerlendirirsek doğal olarak orada görmemiz kuvvetle muhtemel. Ama dediğim gibi herhangi bir popülasyonda ciddi bir artış, doğanın dengesini bozacak bir müdahale gerektiren durum, herhangi bir sorunumuz hamdolsun yok" diye konuştu.

"Doğanın öz evlatları bunlar, bizler de onlar ile barışık ve huzur içerisinde yaşıyoruz"

Bu dönem Türkiye'de ve özellikle İstanbul'da bitkisel üretimden kaynaklı rekor kırılacak bir yıl olacağını temenni eden Parıldar, "Özellikle biz hububat hasatlarımızı yaptık. Buğday, arpa hasadımız tamamlandı. Halihazırda kanola hasadımız tamamlanmak üzere ve ayçiçeği üretimimiz, gelişme dönemimiz de devam ediyor. Hububat hasadında çiftçilerimiz çok mutlu ve mesut. Hem verim anlamında hem verimden kaynaklanan gelir anlamında onların mutlu olması bizim de mutlu olmamız demektir. Kanola hasadımızda yine keza verimli geçmekte. İnşallah ayçiçek hasadımız da aynı verimlilikte tamamlanırsa Üretimin Yüzyılı'nda, Üreticinin Yüzyılı'nda Sayın Bakanımızın liderliğinde çiftçimizin emeğinin, katma değerinin karşılığını aldığı çok güzel bir yılı inşallah tamamlayacağız. Bu yıl içerisinde de şu an itibarıyla de tekrar ediyorum, çekirge popülasyonundan kaynaklanan herhangi bir sorunumuz bulunmuyor. Doğanın öz evlatları bunlar. Bizler de onlar ile barışık ve huzur içerisinde yaşıyoruz. Çünkü aynı zamanda onlar doğal dengeyi sağlayan bizim de yardımcı unsurlarımızdan birisi. Özellikle sosyal medyaya son dönemde düşen beyaz yüzlü çalı çekirgeleri hem otla hem de börtü böcekle beslendiklerini dikkate aldığımızda doğal dengeyi de sağlayan unsurlardan da birisi olduğunu ifade edebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

"Üretime verimli bir şekilde çiftçilerimizle omuz omuza devam etmekteyiz"

Şu an için önlem alacak herhangi bir riskin olmadığını aktaran Parıldar, şunları söyledi:

"Kaldı ki biraz önce de ifade ettim; sadece İstanbul'umuzda değil, biz bu tür kontrolleri yaparken 7 gün 24 saat çevre illerimizle olan irtibatımızı, istişaremizi de en üst noktaya çekeriz, en üst noktada tutarız. Biz bütün il müdürü arkadaşlarımızla; Çanakkale İl Müdürümüzle, Kırklareli İl Müdürümüzle, Edirne İl Müdürümüzle ve Tekirdağ İl Müdürümüzle de sürekli irtibat halindeyiz. İstanbul'umuzda da böyle bir sorun söz konusu değil, saymış olduğum illerimizde de çekirge popülasyonunun artmasından kaynaklanan bir sorunumuz yok. Çekirge istilasından bahsetmemiz de mümkün değil. Böyle bir sorunumuz yok hamdolsun. Üretime verimli bir şekilde çiftçilerimizle omuz omuza devam etmekteyiz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı