Kahramanmaraş'ta yangın felaketi! Alevler bir anda yükseldi

Kahramanmaraş'ta plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Kahramanmaraş'ta, Malik Ejder Mahallesi'ndeki plastik fabrikasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

SICAK HAVA ALEVLERE GÜÇ VERDİ

Yanan malzemelerin plastik ve havanın da çok sıcak olması nedeniyle ekiplerin mücadelesinin zorlaştığı belirtiliyor. İtfaiyenin alevlere müdahalesi sürerken, polisler de TOMA aracıyla çalışmalara destek oluyor.

İşte olay yerinden görüntüler:

Kaynak: Demirören Haber Ajansı