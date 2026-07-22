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Kahramanmaraş'ta yangın felaketi! Alevler bir anda yükseldi

Kahramanmaraş'ta yangın felaketi! Alevler bir anda yükseldi Haber Videosunu İzle
Kahramanmaraş'ta yangın felaketi! Alevler bir anda yükseldi
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Kahramanmaraş Malik Ejder Mahallesi'ndeki plastik fabrikasında öğle saatlerinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve TOMA aracı müdahale ediyor. Sıcak hava ve plastik malzeme nedeniyle söndürme çalışmaları zorlaşıyor.

Kahramanmaraş'ta plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Kahramanmaraş'ta, Malik Ejder Mahallesi'ndeki plastik fabrikasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

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Yanan malzemelerin plastik ve havanın da çok sıcak olması nedeniyle ekiplerin mücadelesinin zorlaştığı belirtiliyor. İtfaiyenin alevlere müdahalesi sürerken, polisler de TOMA aracıyla çalışmalara destek oluyor.

İşte olay yerinden görüntüler:

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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