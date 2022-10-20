İstanbul'da bir ilk olacaktı! Milyonluk proje çürümeye terk edildi, ilçe belediyesi topu İBB'ye attı

2019 yerel seçimlerinden önce yüzde 90'ı biten 'Benim Köyüm Benim Çiftliğim' projesi atıl halde çürümeye terk edildi. Seçimlerinin üzerinden 40 ay geçmesine rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir türlü yüzde 10'luk kısmı tamamlanmayan projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Proje açılmadan eskiyor, yazıktır, günahtır" dedi.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde kent çocuklarının sebze-meyve yetiştirmesine, tavuk beslemekten, yumurta toplamaya, koyunlardan-ineklerden süt sağmaya kadar köy hayatının birçok fonksiyonunu yaşatan ve doğa sevgisini aşılayan bir ortam olarak tasarlanan 'Benim Köyüm Benim Çiftliğim' projesi açılmadan çürümeye terk edildi.

"PROJE AÇILMADAN ESKİYOR"

2019 yerel seçimlerinden önce yüzde 90'ı biten projeyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir çağrıda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Bu proje İstanbul için kıymetli bir projedir. Türkiye'de bir ilk olan proje, şehir hayatında çocuklarımızın çiftlik hayatını görebilmeleri için çok kıymetli. Proje açılmadan eskiyor. Yazıktır, günahtır. Oraya milyonlarca para harcanmış ve belli bir noktaya gelinmiş. Böylesine bir projenin bir an önce bitirilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"BUNU DİLE GETİRMEK BENİM GÖREVİMDİR"

Bitirilmeyen projeleri dile getirmeyi Tuzla halkı adına kendisine bir görev olarak gördüğünü ifade eden Yazıcı, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tamamlamaya, yapmaya söz vermiş olduğu, başlanmış ama bitirilmemiş olan bütün bu projeleri dile getirmek benim Tuzla halkı adına bir görevimdir. Fikri takip ve hizmetin takibi açısından düşünelim. Buradan tekrar söylüyorum. İBB'ye yönelttiğim talepler, benim şahsi talebim değildir. Bütün Tuzla'nın talebidir. Siyasi düşüncelerinden bağımsız Tuzlalıların bu işi talep etmesini doğal bir süreç olarak görüyorum. Bunun için yeni bir platform kuracağız" şeklinde konuştu.

İSTANBUL'DA BİR İLK OLACAKTI

'Benim Köyüm Benim Çiftliğim' projesinin İstanbul'da bir ilk olacağını belirten Yazıcı, şöyle devam etti: "Sorumluluğu, görevi ve bütçesi dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi birçok hizmeti yapmalıdır. 2018 yılında başlamış olan birçok yeşil alan ve spor alanı projelerinin de bitirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 2018 yılında başlamış olan 200 bin metrekarenin üzerinde olan, eskiden çöp alanının rehabilitasyonu ile elde edilmiş müthiş bir çevre projesi olan, 'Benim Köyüm, Benim Çiftliğim' projesinin bitirilmesini talep ediyoruz. Projenin 2019 yılı itibariyle yaklaşık yüzde 90'ı bitmişken, seçimden sonra 40 ay geçmesine rağmen 2023 yılına girmemize rağmen hala yüzde 90 seviyesinde kalması bizi çok üzüyor. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile orayı beraber ziyaret etmiştik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için hafif silkinse bitecek olan bir iş. İstanbul'da bir ilk. Çocuklarımızın çiftlik hayatını ve çevre hayatını öğreneceği muhteşem bir projeden bahsediyoruz. 200 bin metrekarelik bir alan ve bu alan Tuzlamızın aktif yeşil alan miktarını ciddi oranda artıracak."