Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı

İstanbul'da Batın Barlasçeki'nin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin tutuksuz yargılanan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir'in yargılandığı davada karar çıktı. Yerel mahkemede verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasının istinafta bozulmasıyla yeniden görülen davada Kınık'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Öte yandan Kınık'ın, mahkemedeki savunmasında kusurun motosiklet sürücüsünde olduğunu öne sürerek beraatini talep etmesi de dikkat çekti.

  • Fatıma Zehra Kınık Demir, taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
  • Mahkeme, sanığın ehliyetine 1 yıl süreyle el konulmasına karar verdi.
  • İstinaf mahkemesi, yaralanan müştekilerin şikayetlerini geri çekmesi nedeniyle davanın yeniden değerlendirilmesini sağladı.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde 9 Temmuz'da seyir halindeki motosiklete çarpması sonucu Batın Barlasçeki'nin (17) hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yargılanan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir, 'taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kınık'ın ehliyetine ise 2 yıl süreyle el konulmuştu.

KARAR İSTİNAFTA BOZULDU

Dosya istinaf mahkemesine taşındı. Dosyayı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, yerel mahkeme olan Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı bozdu. Ceza Dairesi, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan ceza alan Kınık'ın müştekilerin şikayetini geri çekmesi sebebiyle 'taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti. İstinaf mahkemesi, kazada yaralanan şahısların şikayetlerini geri çekmesi sonucu dosyayı tekrar Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

1 Aralık'ta görülen dava kapsamında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, müştekilerden Muammer Kızıl'ın kovuşturma aşamasında, yaralanan müşteki sanık Öztürk'ün ise istinaf aşamasında şikayetinden vazgeçtiğini belirterek sanığın "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.

Bugün, Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Fatıma Zehra Kınık Demir ve taraf avukatları katıldı.

KINIK: KUSUR MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNDE, BERAATİMİ TALEP EDİYORUM

Mahkemede savunma yapan Kınık, "Tekrardan aynı üzüntüyü yaşadığımı söylemek istiyorum. Onlarla üzüntümü paylaşıyorum. Kamera kayıtlarından açıkça gözüktüğü gibi bana yol veren minibüs sonrası yavaşça çıktım. Aradan süratle fırlamış olan motosiklet sürücüsünü benim farıma sürttüğü zaman fark ettim. Kör noktamda kalıyordu sürtünce fark ettim. Keşke bu kaza yaşanmasaydı. Kusurun motosiklet sürücüsünde olduğu kanaatindeyim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

"SANIĞIN EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI TALEP EDERİM"

Hayatını kaybeden Batın Barlasçeki'nin annesi Hasret Doğan beyanında, "Sanığın cezasız kalmasını kesinlikle kabul edilebilir bir durum değil. Ben oğlumu bir daha hiç göremeyeceğim. Yaşasaydı 18 yaşına girecekti bir canın yok olmasına sebep olmuşken bunun cezasız kalmasını istemiyorum. Ben sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederim" dedi.

TAKDİRİ İNDİRİMİ İLE 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme, Kınık'ın 'taksirle bir kişin ölümüne neden olma' suçundan 3 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Hakim, sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarını, cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisini göz önüne alarak takdiri indirim yapılmasına ve 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanığın ehliyetine ise 1 yıl süreyle el konulmasına hükmedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMurat:

ebabil kuşları ne zaman gelip bizi taşlayacaklar.

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLutfi turan:

Bu ülkede adalet olduğuna kimseyi inandıramazsınız Akkoyunlar

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızargana:

Eskiden olsa örtbas edilirdi cezayı yemiş

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalil:

Motosiklet kullanan arkadaşların büyük çoğunluğu tesadüf yaşıyorlar hızlı yaşa genç öl cenazen yakışıklı olsun gerçekten bu gençlere çok üzülüyorum

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat:

djfgjhfjhfgjhfgh

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

