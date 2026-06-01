İran sınırında erkek cesedi bulundu
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, İran sınırındaki dağlık alanda jandarma ve komando birliklerinin ortak çalışması sırasında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. İlk değerlendirmelere göre mülteci olduğu tahmin edilen kişinin cesedi otopsi için Hakkari Devlet Hastanesine sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, sabah saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Alan köyünün arka tarafındaki dağlık alanda jandarma ve komando birliklerinin ortak çalışmaları sırasında kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cesedine ulaşıldı. Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılan ve ilk incelemesi yapılan ceset, detaylı incelenmek üzere Hakkari Devlet Hastanesine sevk edildi.
İlk değerlendirmelere göre hayatını kaybeden kişinin bir mülteci olduğu tahmin edilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - HAKKARİ