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İstanbul'da Hava Kirliliği Azaldı, Uludağ Görüntülendi

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İstanbul'da hava kirliliğinin son 2 yılın en düşük seviyesinde görülmesiyle birlikte yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Bursa'da bulunan Uludağ gözüktü. 3 şehir tek karede birleşti; İstanbul Bostancı, Yalova ve Uludağ aynı fotoğrafta görüntülendi.

İstanbul'da hava kirliliği son 2 yılın en düşük seviyesine görülmeye başlandı. Hava kirliliğinin düşmesiyle birlikte Bursa'da Uludağ'ın karlı tepeleri görüldü. Fotoğraf sanatçısı Halil Sopaoğlu İstanbul, Yalova ve Bursa'yı aynı karede yakaladı. Çamlıca tepesinden çektiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Binlerce beğeni ve milyonlarca görüntüleme alan fotoğraf, hava kirliliğinin azalmasıyla yaklaşık 100 kilometre uzaklığın net bir şekilde görüldüğünün kanıtı oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hava Kirliliği İstanbul Yalova Uludağ Bursa Yerel Yaşam Güncel Haberler

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