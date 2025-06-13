İsrail'in İran'ı vurmasının ardından İncirlik Üssü'nde sessizlik hakim

İsrail'in İran'ı vurmasının ardından İncirlik Üssü'nde sessizlik hakim
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İsrail'in İran'ı hedef alan hava saldırısının ardından Orta Doğu genelinde gerilim tırmanırken, Türkiye'de en çok dikkat çeken noktalardan biri yine Adana'daki İncirlik Üssü oldu. Üstte bir hareketlilik gözlenmedi.

Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseldi. Dün gece İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği hava saldırılarının ardından bölgedeki stratejik askeri noktalar dikkatle izlenmeye başlandı.

İsrail'in İran'ı vurmasının ardından İncirlik Üssü'nde sessizlik hakim

Bu merkezlerin başında ise Adana'da bulunan ve NATO'nun önemli üslerinden biri olan İncirlik Hava Üssü geliyor. Saldırı sonrası gelişmelere karşı alarm durumunun artırılabileceği beklentileri gündeme geldi.

İsrail'in İran'ı vurmasının ardından İncirlik Üssü'nde sessizlik hakim

ÜS ÇEVRESİNDE SESSİZLİK HAKİM

Adana'daki İncirlik Üssü'nde şu ana kadar olağanüstü bir hareketlilik gözlemlenmedi. Yerel kaynaklar, üs çevresinde sessizliğin hakim olduğunu ve herhangi bir olağandışı askeri faaliyet görülmediğini aktardı.

İsrail'in İran'ı vurmasının ardından İncirlik Üssü'nde sessizlik hakim

İsrail'in İran'ı vurmasının ardından İncirlik Üssü'nde sessizlik hakim

İsrail'in İran'ı vurmasının ardından İncirlik Üssü'nde sessizlik hakim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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