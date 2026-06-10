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İzmir'de feci kaza: Tıra adeta ok gibi saplandı

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İzmir Bornova'da süratle gelen otomobil, tıra arkadan çarparak altına girdi. Sürücü Burak Beder feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

  • İzmir Bornova'da Burak Beder (41) yönetimindeki otomobil, arkadan çarptığı tırın altına girerek hurdaya döndü.
  • Otomobil sürücüsü Burak Beder olay yerinde hayatını kaybetti.
  • Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı; tır şoförü gözaltına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde tıra arkadan çarparak altına giren otomobilin sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti. Süratle gelen aracın tıra adeta ok gibi saplandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, dün akşam saatlerinde Egemenlik Mahallesi 6108 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Beder (41) idaresindeki 34 HCD 828 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil tırın altına girerek adeta hurdaya döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu araçtan çıkarılan otomobil sürücüsü Burak Beder'in yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği tespit edildi. Beder'in cansız bedeni, kaza yerinde savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan tır şoförü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

FECİ KAZA KAMERADA 

Öte yandan, sürücünün hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yolda süratle ilerleyen otomobilin, önünde seyreden tıra fren dahi yapamadan adeta ok gibi saplandığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıayhan konca:

Adam resmen intihar etmiş

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