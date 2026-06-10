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Öğretmenin heimlich manevrası, öğrencinin hayatını kurtardı

Öğretmenin heimlich manevrası, öğrencinin hayatını kurtardı
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde 5'inci sınıf öğrencisinin boğazına yemek kaçtı. Nöbetçi öğretmen Veysel Akat, Heimlich manevrasıyla öğrencinin nefes almasını sağladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yediği yemek boğazına kaçan 5'inci sınıf öğrencisi, öğretmenin heimlich manevrasıyla kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Nizip ilçesi Ayşen Müslüm Erdoğan Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, teneffüs sırasında 5'inci sınıf öğrencisi, yediği yemek nefes borusuna kaçması sonucu nefes almakta güçlük çekmeye başladı. Durumu fark eden nöbetçi öğretmen Veysel Akat, öğrencisine heimlich manevrasıyla hemen müdahale etti. Öğrencinin soluk borusunu tıkayan yemek, beden eğitimi öğretmeni Veysel Akat'ın müdahalesiyle çıkarılarak tekrar nefes alması sağlandı. O anlar ise okuldaki güvenlik kameralarına yansıdı.

"Heimlich manevrası yaparak öğrencimizin boğazını tıkayan cismi çıkardık"

O an yaşananları anlatan öğretmen Veysel Akat, "Dünkü olay sırasında kat nöbetçisiydim. Bir anda öğrencimiz gelerek koluma dokundu. Yüzüne baktığımda yüzü kızarmıştı, nefes alamadığını fark ettim. Ardından hemen heimlich manevrası yaptım. Sonrasında çocuğumuz sağlığına kavuştu. Boğazını tıkayan cismi çıkardık. Umarım böyle hadiseler bundan sonra başımıza gelmez ama ilkyardımın da ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği eğitimlerden biri de ilkyardım. Bu eğitimler 2-3 yılda bir tekrarlanıyor zaten" dedi.

O anlar ise okulun güvenlik kameralarına yansıdı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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