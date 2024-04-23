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İran'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

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İran'ın başkenti Tahran'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Çocuklar Büyükelçilikte makam koltuklarına oturarak konuşma yaptı.

İran'ın başkenti Tahran'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Çocuklar Tahran Büyükelçiliğinde makam koltuklarına oturarak konuşma yaptı.

İran'ın başkenti Tahran'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Bayram dolaysıyla Tahran Büyükelçiliği binasına gelen öğrenciler Büyükelçi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç'ın koltuğuna oturarak konuşma yaptı. Kırlangıç'ın koltuğunu teslim ettiği Ela Nur Toprak, tüm dünya çocuklarının bayramını kutlayarak, "Gazze'de bombaların altında, annesiz, evsiz, babasız kalan kardeşlerimin de çocuk bayramını kutluyorum. Ülkemizde kutlanan bu bayram aslında tüm dünya çocuklarının bayramıdır. Bizim o çocuklara armağanımızdır. Gazzeli çocukların acısını yüreğimizde hissediyor ve yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. Bu bayramın savaşı bitireceğine ve dünya çocuklarının barış içerisinde yaşayacağına inanıyorum" dedi.

Büyükelçilik Birinci Müsteşarı Fırat Bayar ve Eğitim Müşaviri umut Başar'ın koltuğuna oturan ilkokul öğrencilerinden Zeynep Miray Şimşek ve Helma Ak da tüm dünya çocuklarının bayramını kutlayarak, konuşmalarını gerçekleştirdi.

Makam koltuğuna oturmasının ardından konuşan Toprak, "23 Nisan çok güzel, çocukların bayramı olduğu için ben çok mutlu oluyorum. Bu bayramda yine çok mutluydum ama diğer 23 Nisanlara göre daha fazla heyecanım ve mutluluğum vardı. Büyükelçinin koltuğuna oturdum, çok heyecanlıydım konuşma yaptım. Gazze'deki çocuklar bu 23 Nisan da mutlu olamayacaklar ama bu onların da bayramı ve biz onlar için dua ediyoruz ve yardım gönderiyoruz" dedi.

Büyükelçilik yerleşkesi içerisinde bulunan Tahran Türk ilköğretim Okulu'nda gerçekleşen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Etkinliğe öğretmen, öğrenci ve velilerin yanı sıra büyükelçilik çalışanları katıldı. Öğrencilerin tiyatro ve yöresel oyun gösterilerinin ardından şiirler okundu. Kutlamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödülleri, Büyükelçi Hicabi Kırlangıç, Büyükelçilik Birinci Müsteşarı Fırat Bayar, Müsteşar Ertan Garip, Müsteşar Ulvi Darendeli, Askeri Ateşe Albay Sabri Coşkun, Eğitim Müşaviri Umut Başar, Tahran Din Hizmetleri Müşaviri Doç. Dr. Adil Bor tarafından verildi.

Tahran Türk İlköğretim Okulu Müdürü Abdullah Çubuk, "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ülkemizden uzaktayız ama, vatanımızdaymış gibi burada okulumuzda Tahran'da yaşayan vatandaşlarımız ile birlikteydik ve bizi yalnız bırakmadılar. Dünyada tek bize ait olan bu çocuk bayramı nedeniyle ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ediyoruz. Bizde burada çocuklarımız ve ailelerimiz ile birlikte bayramı coşkulu bir şekilde kutladık. Bugünkü programımız gerçekten çok yoğundu. Başta Elçi beye Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç'a çok teşekkür ediyorum. Bizi makamında ağırladı. Müsteşarlarımız ve müşavirlerimiz makamlarını çocuklarımıza emanet ettiler. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Velilerimiz bizi yalnız bırakmadılar. 23 Nisan bütün dünya çocuklarının bayramı. Günün anlamından dolayı, Gazze'deki çocukların da bayramını kutluyorum. İnşallah bundan sonraki Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda dünyada barış ve huzurla çocuklar ile beraber bir bayram kutlamayı niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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